Từ ngô nếp cổ đến sản phẩm mới

Ngô nếp cổ là giống cây trồng gắn bó với đời sống sản xuất của người dân xã Vạn Linh từ nhiều năm qua. Theo đó, người dân chủ yếu trồng để phục vụ gia đình, một số hộ trồng để bán nhưng giá cả bấp bênh. Xuất phát từ mong muốn giữ gìn giống ngô truyền thống, đồng thời tìm hướng nâng cao giá trị nông sản, chị Hoàng Thị Yến, chủ hộ kinh doanh nông sản nhà Yến, thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh đã chế biến ngô nếp cổ thành sản phẩm bỏng ngô.

Chị Hoàng Thị Yến kiểm tra chất lượng hạt ngô

Chị Hoàng Thị Yến chia sẻ: Để nâng cao giá trị ngô nếp cổ quê mình, tôi nghĩ đến việc chế biến sâu, tạo ra sản phẩm mới, vừa giữ được giá trị của giống ngô truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Để hiện thực hóa ý tưởng đó, tháng 10/2025, chị Yến bắt tay vào nghiên cứu, chế biến sản phẩm bỏng ngô. Theo đó, chị mạnh dạn xây dựng nhà xưởng sản xuất với khu vực tiếp nhận nguyên liệu, khu sản xuất riêng biệt và đầu tư máy sấy, máy đảo, cối nổ… Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, nhiều mẻ sản phẩm chưa đạt yêu cầu phải bỏ đi.

Không nản lòng, chị Yến kiên trì tìm tòi, học hỏi, rút kinh nghiệm sau mỗi lần thực hiện, từng bước điều chỉnh cách chế biến để hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Đến tháng 5/2026, chị mới hoàn thiện sản phẩm bỏng ngô nếp cổ đạt chất lượng và bán ra thị trường.

Đến nay, sản phẩm bỏng ngô nếp cổ Vạn Linh đã được phát triển với 3 hương vị khác nhau như: vị nguyên bản, vị bơ đậu phộng, vị gừng mật mía. Để tạo vị ngọt, thơm tự nhiên, chị sử dụng đường hữu cơ và kết hợp với các nguyên liệu như lạc, gừng được trồng trên địa bàn xã để chế biến sản phẩm. Để có nguyên liệu sản xuất, chị Yến đã thu mua nguyên liệu ngô nếp cổ của bà con trên địa bàn xã.

Bà Hoàng Thị Hường, thôn Mỏ Rọ cho biết: Mỗi năm, gia đình tôi trồng khoảng 8 sào ngô nếp, thu hoạch được từ 4 - 5 tạ ngô hạt. Trước đây, gia đình chủ yếu bán ngô cho thương lái nên giá cả không ổn định. Từ khi bán ngô cho chị Yến, đầu ra thuận lợi hơn, giá thu mua ổn định nên gia đình tôi yên tâm duy trì sản xuất.

Đến nay, trung bình mỗi tháng, cơ sở của chị Yến sản xuất, tiêu thụ khoảng 300 kg sản phẩm bỏng ngô nếp cổ, doanh thu đạt 50 triệu đồng/tháng. Thị trường được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thời gian tới, chị Yến dự kiến liên kết với các hộ dân trên địa bàn xã để xây dựng vùng nguyên liệu trồng ngô nếp cổ và ký hợp đồng thu mua ngô của bà con với giá ổn định; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Vi Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Vạn Linh cho biết: Thời gian qua, phòng đã hỗ trợ cơ sở của chị Yến hoàn thiện bao bì, nhãn mác, thực hiện công bố sản phẩm, xây dựng trang thông tin điện tử và đưa sản phẩm tham gia quảng bá tại một số hội chợ, hội nghị trong tỉnh. Qua đó, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa sản phẩm bỏng ngô nếp cổ Vạn Linh tham gia đánh giá, phân hạng OCOP vào cuối năm nay.

Từ ý tưởng chế biến sâu hạt ngô nếp cổ, chị Hoàng Thị Yến đang từng bước mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị nông sản truyền thống của địa phương. Qua đó không chỉ góp phần tạo đầu ra cho người trồng ngô mà còn khuyến khích gìn giữ giống cây trồng bản địa, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.