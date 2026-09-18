Từ nghĩa cử hiến tạng đến sự hồi sinh của bệnh nhân suy thận

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép thận từ người hiến tạng 45 tuổi. Người nhận là bệnh nhân 33 tuổi mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, đã chạy thận suốt 2 năm. Đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai hiến, ghép thận.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh dành một phút tri ân, mặc niệm để cảm ơn người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Người hiến tạng là anh B.C.T (45 tuổi, ở Quảng Ninh). Trước đó, ngày 16/9, anh T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín. Dù được tích cực cứu chữa, tình trạng người bệnh không thể hồi phục.

Sau khi được Tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng của bệnh viện tư vấn, gia đình anh T. đã vượt qua nỗi mất mát người thân, đồng thuận hiến tạng với mong muốn một phần sự sống của người thân được tiếp nối.

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến tạng, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương, xây dựng phương án lấy và ghép thận.

Bệnh nhân chờ nguồn thận hiến là H.Q.Đ. (33 tuổi, ở Quảng Yên) mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo chu kỳ suốt 2 năm.

Bệnh viện khẩn trương huy động nhân lực, thiết lập hệ thống phòng mổ liên hoàn, rà soát trang thiết bị, dụng cụ và chuẩn bị các phương án cho quá trình lấy, ghép tạng. Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, các y, bác sĩ dành một phút mặc niệm, tri ân người hiến tạng và nghĩa cử của gia đình.

Kíp ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Tối 17/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận dưới sự hỗ trợ chuyên môn của ê-kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, quả thận từ người hiến chết não được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết: Đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai hiến, ghép thận. Qua từng ca ghép, đội ngũ y, bác sĩ ngày càng chủ động hơn trong tổ chức và phối hợp các khâu, từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận.

“Quy trình ngày càng bài bản, chặt chẽ, chính xác với sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa. Đây là kết quả của quá trình đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và quyết tâm làm chủ kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện”, bác sĩ Việt cho biết.

Giám đốc bệnh viện cũng bày tỏ trân trọng và biết ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Họ đã vượt qua nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho nhiều người khác. Một sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “cho đi là còn mãi” tới cộng đồng.

Ca ghép tiếp tục đánh dấu bước tiến của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh trong triển khai kỹ thuật ghép thận, tạo thêm cơ hội điều trị cho người bệnh suy tạng ngay tại địa phương.