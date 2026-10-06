Từ nghĩa cử cao đẹp của chàng trai trẻ 6 cuộc đời được hồi sinh

Cuộc chạy đua giành lại sự sống trong đêm

Khoảng 0h23 ngày 1/10/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp đuối nước trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch.

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu khẩn trương tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc trợ tim và sốc điện chuyển nhịp.

Sau những nỗ lực cấp cứu khẩn trương, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh được tái lập. Tuy nhiên, khoảng thời gian thiếu oxy trước đó đã gây tổn thương nghiêm trọng đến não, phổi và nhiều cơ quan khác.

Các y bác sĩ dành một phút mặc niệm tri ân người hiến tạng trao sự sống. Ảnh: BVCC

Bệnh viện E tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh... Đồng thời, bệnh viện tham vấn ý kiến các chuyên gia đầu ngành như GS.TS Nguyễn Quốc Kính - Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam; GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cùng nhiều chuyên gia khác để tìm phương án điều trị tối ưu.

Các biện pháp hồi sức chuyên sâu được triển khai. Hệ thống VA-ECMO được sử dụng để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp; lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não cùng nhiều kỹ thuật hồi sức khác được áp dụng.

Nhờ các biện pháp hồi sức tích cực, chức năng tim, gan, thận được duy trì dưới sự hỗ trợ của máy móc. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi do đuối nước, thiếu oxy quá nặng khiến tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến xấu.

Quyết định đầy nhân văn được đưa ra ở thời điểm đặc biệt khó khăn

Dù các chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ đã áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, tổn thương não và phổi của người bệnh không thể hồi phục.

Các cuộc hội chẩn chuyên môn được thực hiện liên tục. Sau quá trình đánh giá, người bệnh được xác định đã rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi được bệnh viện thông tin, tư vấn, ngày 2/10, gia đình đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân. Quyết định đầy nhân văn ấy được đưa ra trong thời điểm đặc biệt khó khăn.

Các bác sĩ trong ca lấy tạng hiến. Ảnh: BVCC

Gia đình người bệnh cho biết, khi còn sống, anh từng có tâm nguyện sau khi qua đời sẽ hiến một phần cơ thể để cứu giúp những người bệnh khác. Và tâm nguyện ấy của bệnh nhân đã được gia đình thực hiện.

Ngay sau khi có quyết định hiến tạng, các chuyên gia tiếp tục chạy đua với thời gian để duy trì tốt nhất chức năng các tạng hiến, đồng thời xây dựng phương án lấy, bảo quản và vận chuyển phù hợp với từng cơ quan.

Rạng sáng 4/10, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Ban lãnh đạo Bệnh viện E tổ chức cuộc họp khẩn cấp trực tuyến với các đơn vị liên quan tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Các chuyên gia thống nhất triển khai phẫu thuật lấy mô, tạng vào sáng cùng ngày.

Từ phòng mổ Bệnh viện E mang hy vọng tới những bệnh nhân ở ba miền đất nước

Trong phòng mổ Bệnh viện E, trước khi thực hiện phẫu thuật lấy tạng, các ê-kíp dành một phút trang nghiêm để tri ân và tiễn biệt người bệnh.

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều ê-kíp chuyên môn. Việc lấy, bảo quản và vận chuyển từng tạng được tính toán chính xác nhằm bảo đảm chất lượng tạng ghép và rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu.

Khoảng 10h13 ngày 4/10, trái tim được lấy ra và nhanh chóng vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng hệ thống ECMO tại đơn vị hồi sức tim. Gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho người bệnh phù hợp. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Như vậy, từ một người hiến tạng, 6 người bệnh tại các địa phương ở cả ba miền đất nước có thêm cơ hội được điều trị, tiếp tục cuộc sống.

VA-ECMO - giữ chức năng các tạng trong cuộc chạy đua với thời gian

Theo ThS.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E, dù tuần hoàn của người bệnh được tái lập sau cấp cứu ngừng tim, tình trạng suy giảm tuần hoàn nghiêm trọng kèm tổn thương đa cơ quan khiến hệ thống VA-ECMO được chỉ định khẩn cấp.

VA-ECMO có vai trò hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, giúp duy trì dòng máu và áp lực tưới máu đến các cơ quan quan trọng như tim, gan, thận, phổi trong tình trạng cơ thể suy tuần hoàn nặng.

"Việc duy trì tưới máu đầy đủ giúp hạn chế tổn thương tế bào do thiếu oxy, qua đó tạo điều kiện để chức năng tim và thận từng bước phục hồi, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng thuốc vận mạch", bác sĩ Lê Thị Thương cho biết.

Đặc biệt, khi người bệnh được xác định chết não và gia đình đồng ý hiến tạng, việc duy trì ổn định huyết động có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng các tạng được hiến.

Kíp hồi sức phải theo dõi sát các chỉ số huyết động, khí máu, nhiệt độ cơ thể và nhiều thông số khác, đồng thời kiểm soát cân bằng giữa chống đông máu và nguy cơ chảy máu.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo đảm chức năng và chất lượng mô, tạng cho đến thời điểm lấy tạng, tạo điều kiện để các cơ sở ghép tạng tiếp nhận và thực hiện ghép cho người bệnh.

Ca hiến tạng tại Bệnh viện E một lần nữa cho thấy hành trình ghép tạng là sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên gia, nhiều bệnh viện và các đơn vị điều phối, từ thời điểm tiếp nhận người bệnh, hồi sức, xác định chết não, vận động hiến tạng, lấy - bảo quản đến vận chuyển và ghép tạng.