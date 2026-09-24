Từ Nghị quyết số 57, chuyển đổi số lan tỏa trong Bộ Công Thương

Đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh tại Trung tâm dữ liệu Bộ Công Thương

Đồng thời nêu rõ: Nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

Trong dòng chảy đó, ngành Công Thương xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ Công Thương đã từng bước đưa chuyển đổi số vào các chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và dịch vụ công, tạo nền tảng cho quản trị dựa trên dữ liệu.

Theo Bộ Công Thương, về công tác chuyển đổi số quốc gia, đến ngày 30/6/2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung đã cấu hình 503 thủ tục hành chính; tiếp nhận 67.850 hồ sơ từ đầu năm, trong đó 67.145 hồ sơ trực tuyến, đạt khoảng 99%.

Bộ công khai 511 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến; phương án cải cách đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 233/421 thủ tục hành chính (55,34%), giảm 30,71% chi phí tuân thủ, 33,18% thời gian giải quyết và 200/658 điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ hoàn thành phân cấp 43/45 thủ tục hành chính; đơn giản hóa giấy tờ công dân đối với 64/67 thủ tục hành chính; thực thi 59/162 thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và xây dựng phương án đối với 94/264 thủ tục hành chính nội bộ. Việc tích hợp 41 loại giấy tờ lên VNeID đã sẵn sàng về dữ liệu, chờ hướng dẫn kỹ thuật.

Về hạ tầng, kiến trúc số, Trung tâm dữ liệu và các nền tảng dùng chung của Bộ được duy trì an toàn, ổn định. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP đã kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; dữ liệu thương mại điện tử được chia sẻ với Bộ Tài chính; hệ thống theo dõi nhiệm vụ được kết nối với hệ thống của Chính phủ. Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại đã đồng bộ 16/16 nhóm chỉ tiêu với Trung tâm dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu hóa chất, tiền chất có khoảng 204.000 dữ liệu, đã kết nối API và đang tiếp tục làm sạch, xác thực.

Về các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung ngành, lĩnh vực: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung được triển khai cho 34/34 tỉnh, thành phố; 3.292/3.380 đơn vị đã khai báo đầy đủ thông tin vận hành. Đối với 234 thủ tục hành chính cấp Bộ, 100% đã cung cấp trực tuyến; hệ thống có hơn 160.000 tổ chức, cá nhân sử dụng thường xuyên và đã tiếp nhận trên 938.000 hồ sơ lũy kế. Bộ đã xây dựng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; kết nối kho dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành hệ thống học liệu điện tử phục vụ “Bình dân học vụ số”.

Về dữ liệu số, Bộ đã đồng bộ dữ liệu 9.780 cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia; công khai gần 40 cơ sở dữ liệu và dữ liệu mở. Hệ thống Verigoods vận hành từ ngày 23/12/2025; cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường, hệ thống INS và Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia được kết nối, khai thác; ứng dụng “Quanh tôi” được ra mắt ngày 1/6/2026 để hỗ trợ người dân tìm cửa hàng xăng dầu gần nhất.

Về phát triển kinh tế số, xã hội số: Quy mô thương mại điện tử B2C trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 13,9 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Các Chương trình “Sức sống hàng Việt” và Verigoods hỗ trợ quảng bá, truy xuất, minh bạch hàng hóa được đẩy mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) cho biết, về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã có một số các thành tựu. Cụ thể, về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, Bộ đã thực hiện tốt công tác về cung cấp dịch vụ công trên môi trường trực tuyến. 99% hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, đã đơn giản hóa được khoảng hơn 55%, giảm được chi phí tuân thủ, thời gian và các điều kiện kinh doanh.

Về hạ tầng kiến trúc số, cơ bản trung tâm dữ liệu và các nền tảng dùng chung được duy trì an toàn và ổn định. Bộ đã có 2 cơ sở dữ liệu bước đầu đã có sự kết nối với nền tảng dùng chung, đó là cơ sở dữ liệu về công nghiệp thương mại và cơ sở dữ liệu hóa chất.

Ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chia sẻ thêm, về phát triển dữ liệu công nghiệp, Cục Công nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng, lấy ý kiến liên bộ, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Kế hoạch phát triển dữ liệu công nghiệp. Ngày 30/6/2026, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4896 gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kèm hồ sơ dự thảo Kế hoạch. Điểm quan trọng là Kế hoạch đã xác lập cách tiếp cận dữ liệu theo nhu cầu sử dụng thực tế, phục vụ hoạch định chính sách, dự báo thị trường, cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng, kết nối cung - cầu, phát triển nhà cung ứng và đo lường kết quả nội địa hóa.

Ở góc độ viện nghiên cứu, TS. Phan Đăng Phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí cho hay, về chuyển đổi số, Viện đã triển khai hệ thống I-office, qua đó hỗ trợ trao đổi, xử lý công việc trên môi trường điện tử, góp phần giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Đối với lĩnh vực tự động hóa và ứng dụng công nghệ số trong các nhà máy sản xuất, Viện cũng đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ thực tiễn. Vừa qua, Viện đã thực hiện 3 dự án lớn cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong đó có dự án chuyển đổi số cho nhà máy sản xuất bột giặt Lix từ phương thức vận hành thông thường sang tự động hóa ở mức cao. Kết quả triển khai được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá tích cực.

Theo TS. Phan Đăng Phong, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn, Viện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo định hướng và chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh

Tại Quyết định số 405/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 đã xác định các mục tiêu cụ thể về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Đó là, cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh, với một số chỉ tiêu cơ bản bao gồm: Giai đoạn năm 2026-2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình thiết yếu được ứng dụng AI trong ít nhất một trong các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dùng hoặc ra quyết định tự động, nhằm nâng cao hiệu quả, tốc độ và chất lượng phục vụ; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giai đoạn 2028-2030: 99% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được ứng dụng AI trong ít nhất một trong các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dùng hoặc ra quyết định tự động, nhằm nâng cao hiệu quả, tốc độ và chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được triển khai ở mức chủ động, được AI hỗ trợ “cá thể hóa”.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, Quyết định số 405 cũng nêu rõ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho thương mại điện tử phát triển bền vũng. Đồng thời, đặt mục tiêu, dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 70%; doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng từ 20 - 30%/năm, chiếm 20% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước; tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng bộ tiêu chí quốc gia về thương mại điện tử bền vũng đạt 60%.

Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử phấn đấu đạt trên 70%; - 100% các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%; - Chi phí trung bình cho giao hàng chặng cuối trong thương mại điện tử chiếm không quá 8-15% doanh thu; 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài ra, Quyết định số 405 của Bộ Công Thương còn đặt ra mục tiêu, phát triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đảm bảo đáp ứng nguồn điện xanh - sạch, đảm bảo dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu, đáp ứng nhu cầu Trung tâm dữ liệu quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 20/7/2026, Bộ Công Thương có Quyết định số 1823/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch bổ sung nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư; Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch nêu rõ mục đích nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tại Thông báo số 24, Thông báo số 25 và Kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; trong đó, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, triển khai quyết liệt, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại các Thông báo, Kế hoạch nêu trên, nhất là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trong 100 ngày và các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, xác định thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; không coi đây là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn; việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia.

Quyết định số 405/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 nêu rõ mục tiêu: Xây dựng Bộ Công Thương số hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao. Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu. Xã hội số phát triển văn minh, an toàn, bao trùm.