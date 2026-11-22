Tại thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, chi bộ thôn hiện có 44 đảng viên. Hiện, chi bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại khu dân cư.

Bà Lục Thị Năng - Bí thư Chi bộ thôn Tân Đồng 4 cho biết: Chi bộ xác định muốn tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Những việc liên quan đến đời sống người dân đều được bàn bạc, thống nhất và phân công thực hiện cụ thể.

Trên cơ sở đó, chi bộ chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn triển khai nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể của địa phương; phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, từng phần việc. Qua đó, trách nhiệm của mỗi đảng viên được xác định rõ, giúp chi bộ sâu sát cơ sở, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tinh thần ấy được thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Trong xây dựng hạ tầng, chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường Tân Đồng 3 - Tân Đồng 4 nối với thôn Yên Thái, chiều dài khoảng 3,8 km; đóng góp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng kè đường bê tông dài hơn 80 m.

Cùng với đó, chi bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xác định cây quế là cây trồng chủ lực. Mỗi năm, hoạt động khai thác, tỉa thưa trên khoảng 150 ha quế mang lại nguồn thu hơn 15 tỷ đồng. Nhờ phát huy lợi thế sản xuất, thu nhập bình quân đạt 68 triệu đồng/người/năm, thôn hiện không còn hộ nghèo.

Tại thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ được thể hiện rõ qua định hướng phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng địa phương và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa.

Thôn hiện có 209 hộ với 1.019 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tày chiếm khoảng 97%. Cùng với lãnh đạo xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, chi bộ chú trọng vận động người dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2026, các hộ dân trong thôn đã hiến hơn 2.000 m² đất để mở rộng sân nhà văn hóa, nâng cấp đường giao thông và xây dựng cầu; đóng góp 37,5 triệu đồng lắp đặt 30 đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt tại khu dân cư; thực hiện 21 buổi vệ sinh môi trường, thu hút 3.700 lượt người tham gia.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Khéo Lẹng chỉ đạo khai thác lợi thế cây măng mai là một trong những hướng đi quan trọng. Theo đó, chi bộ thường xuyên quan tâm, động viên các hộ dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ sang phát triển hàng hóa, gắn trồng trọt với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn thôn đã thành lập 3 hợp tác xã tham gia sản xuất, chế biến măng tươi với sản lượng khoảng 1.250 tấn/năm.

Chị Nguyễn Thị Dím - Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, thôn Khéo Lẹng chia sẻ: Khi tham gia hợp tác xã, người dân được kết nối tiêu thụ, sản phẩm được sơ chế, chế biến nên giá trị măng mai được nâng lên. Nhờ đó, người dân yên tâm mở rộng diện tích, phát triển sản xuất.

Không chỉ phát huy lợi thế nông nghiệp, thôn Khéo Lẹng còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày để phát triển du lịch cộng đồng. Những làn điệu hát Then, tiếng đàn tính, trang phục truyền thống, nghề đan lát và trò chơi dân gian được gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Năm 2026, thôn đã đón hơn 30.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

Xuất phát từ thực tiễn, mỗi chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, xác định rõ việc trọng tâm, người chịu trách nhiệm và kết quả cần đạt được, hướng vào những vấn đề người dân quan tâm và được tổ chức thực hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện. Khi đó, nghị quyết của chi bộ sẽ được hiện thực hóa bằng những công trình, mô hình và sinh kế cụ thể. Đó cũng là thước đo hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.