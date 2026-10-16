Từ nghị quyết đến những mái ấm nơi cuối bản

Từ thực tiễn của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), có thể thấy rõ, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm ở tầm nhìn, mà còn được đo bằng những đổi thay cụ thể đối với nhân dân…

Biến chủ trương của Đảng thành hành động - Thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Trên tiến trình phát triển đất nước, Đảng luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Từ quan điểm xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân đến chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là tinh thần "tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội", tư tưởng lấy nhân dân làm trung tâm đã trở thành nền tảng trong hoạch định đường lối phát triển đất nước. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu đối với mỗi tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải phát triển bền vững, bao trùm, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" vì thế không dừng ở một thông điệp mang tính nhân văn, mà trở thành tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo của cả hệ thống chính trị. Giá trị của một nghị quyết chỉ được khẳng định khi được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu ấy càng đặt ra rõ nét hơn. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, mỗi tổ chức đảng phải tìm được lời giải cho bài toán kết hợp giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội; giữa mục tiêu tăng trưởng với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Nói cách khác, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, mà còn được kiểm chứng bằng khả năng chuyển hóa các nghị quyết thành những chương trình hành động thiết thực, tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Đó cũng là cách Đảng bộ BIDV lựa chọn

Không coi an sinh xã hội là hoạt động mang tính phong trào hay những chương trình thiện nguyện đơn lẻ, Đảng bộ BIDV xác định đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, là biểu hiện cụ thể của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về phát triển con người, bảo đảm an sinh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nhận thức đó, công tác an sinh xã hội được đưa vào định hướng lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ, gắn với chiến lược phát triển bền vững và văn hóa doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô nguồn lực mà BIDV dành cho an sinh xã hội, mà ở phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Thay vì triển khai theo từng chương trình riêng lẻ, các hoạt động được đặt trong một định hướng thống nhất, có mục tiêu, có phân công, có kiểm tra, giám sát và có sự tham gia đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể trên toàn hệ thống. Chủ trương của Đảng được cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; từ đó lan tỏa tới từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn hệ thống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển kinh doanh an toàn, hiệu quả phải song hành với trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây không chỉ là định hướng quản trị doanh nghiệp, mà còn là cách Đảng bộ BIDV cụ thể hóa tinh thần "Dân là gốc" trong điều kiện của một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Khi chủ trương được tổ chức thực hiện một cách bài bản, công tác an sinh xã hội không còn là những hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn, mà trở thành phương thức để củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030

Những mái ấm nơi cuối bản – Khi Nghị quyết hiện hữu bằng những công trình vì dân

Nếu được kiểm chứng bằng khả năng đưa nghị quyết vào cuộc sống, thì những công trình an sinh xã hội chính là "thước đo" sinh động nhất cho hiệu quả của quá trình ấy. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi ngôi trường được hoàn thành hay mỗi thiết bị y tế được trao tặng đều vượt ra ngoài giá trị vật chất đơn thuần. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động, nơi trách nhiệm chính trị được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực đối với nhân dân.

Ở BIDV, điều đó không được thể hiện bằng những chiến dịch mang tính thời điểm mà bằng một định hướng xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ: lựa chọn đúng những lĩnh vực thiết yếu nhất của đời sống để tập trung nguồn lực, bảo đảm sự hỗ trợ đi vào đúng nơi cần nhất, đúng đối tượng cần nhất và tạo ra giá trị bền vững nhất. Chính tư duy ấy đã tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình an sinh xã hội của BIDV.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ BIDV, hoạt động an sinh xã hội được triển khai tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, Giáo dục, Xây nhà đại đoàn kết, Khắc phục hậu quả thiên tai, các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế,…Trong đó, địa bàn ưu tiên tập trung tại các vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ, miền núi, hải đảo nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Mái ấm - điểm khởi đầu của hành trình "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Trong mọi chính sách an sinh, “an cư” luôn là nền tảng đầu tiên để con người ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và từng bước thoát nghèo. Bởi vậy, ngay khi Chính phủ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Đảng bộ BIDV đã xác định đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng một chương trình lớn của quốc gia, mà còn là trách nhiệm chính trị của một doanh nghiệp nhà nước đối với cộng đồng. Chủ trương ấy nhanh chóng được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động trong toàn hệ thống, huy động sự tham gia của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên ở từng đơn vị.

Từ định hướng đó, những con số biết nói đã được tạo nên. Giai đoạn 2020-2025, BIDV dành gần 500 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Riêng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, ngân hàng đã đóng góp gần 270 tỷ đồng, góp phần xây mới 3.217 căn nhà trên cả nước. Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở quy mô nguồn lực, mà ở cách tổ chức thực hiện. Mỗi căn nhà được hoàn thành là kết quả của sự phối hợp giữa tổ chức đảng trong doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại địa phương; là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng giữa "ý Đảng" và "lòng dân" trong thực hiện một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Đại diện BIDV trao tặng 100 tỷ đồng tại Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Có thể đo giá trị của một chương trình bằng số tiền đã chi. Nhưng giá trị của công tác xây dựng Đảng lại được cảm nhận ở một khía cạnh khác: khi những mái nhà kiên cố dần thay thế những căn nhà tạm bợ nơi vùng sâu, vùng xa, chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" không còn là một khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực hiện hữu trong đời sống của người dân.

Đại diện BIDV trao tặng nhà mới cho gia đình ông Giàng Vảng Dinh xã Cát Thịnh tỉnh Yên Bái

Đầu tư cho y tế và giáo dục - đầu tư cho tương lai của đất nước

Nếu một mái nhà giúp người dân "an cư", thì giáo dục và y tế chính là nền tảng để họ có cơ hội phát triển lâu dài. Đây cũng là hai lĩnh vực được Đảng bộ BIDV xác định là trọng tâm trong chiến lược an sinh xã hội, với hơn một nửa tổng nguồn lực hằng năm dành cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

BIDV trao tặng 65 xe cứu thương cho các cơ sở y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

Điều đáng ghi nhận là các chương trình không dừng ở việc hỗ trợ trước mắt. Trong lĩnh vực y tế, cùng với đầu tư trang thiết bị, xe cứu thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo hay các ca phẫu thuật cho người có hoàn cảnh khó khăn, BIDV còn đồng hành với các bệnh viện lớn trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến cơ sở. Cách làm này tạo nên giá trị lâu dài, giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên và thu hẹp khoảng cách về chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.

BIDV đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong chương trình khám sức khỏe cho người dân Hà Tĩnh

Trong giáo dục cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ BIDV, việc hỗ trợ trường học, học bổng hay phòng máy tính không được nhìn nhận đơn thuần là hoạt động tài trợ, mà là sự đồng hành với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực mà Đảng đã xác định. Những ngôi trường mới ở Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng… không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao, mà còn mở ra cơ hội để các em tiếp cận tri thức, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Đó cũng là cách một tổ chức đảng trong doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người mà Đảng luôn đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Khi những giá trị nhân văn trở thành văn hóa của tổ chức

Một chương trình an sinh có thể hoàn thành sau vài tháng hoặc vài năm. Tuy nhiên, để tinh thần phụng sự cộng đồng trở thành giá trị bền vững trong mỗi cán bộ, đảng viên lại là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự lãnh đạo kiên trì của tổ chức đảng.

Đó cũng là lý do Đảng bộ BIDV không tách rời công tác an sinh xã hội với công tác xây dựng Đảng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công, bảo tồn di tích lịch sử, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng hay các chương trình “Về nguồn” đều được tổ chức như những đợt sinh hoạt chính trị thực tiễn, góp phần bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống và hun đúc tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân cho mỗi cán bộ, đảng viên. Khi những giá trị ấy thấm vào văn hóa doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội không còn là nhiệm vụ phải thực hiện, mà trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực để mỗi cán bộ BIDV tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Giải chạy BIDVRUN vì cuộc sống xanh thu hút cán bộ nhân viên BIDV và cả cộng đồng

Bồi đắp niềm tin - giá trị bền vững nhất của công tác xây dựng Đảng

Có những giá trị không thể đo đếm bằng những con số

Điều còn lại sau mỗi công trình an sinh không chỉ là một mái nhà mới, một ngôi trường kiên cố hay một thiết bị y tế hiện đại. Giá trị lớn hơn nằm ở niềm tin được vun đắp trong lòng nhân dân đối với chủ trương của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó cũng là mục tiêu sâu xa của công tác xây dựng Đảng: đưa chủ trương đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, để mỗi người dân đều có thể cảm nhận được sự đồng hành của Đảng qua những đổi thay thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Thực tiễn tại BIDV cho thấy, công tác an sinh xã hội không được nhìn nhận như một hoạt động bên lề của doanh nghiệp, mà trở thành môi trường thực tiễn để rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết, đồng hành cùng các chương trình xóa nhà tạm, chăm lo người có công, hỗ trợ giáo dục, y tế và bảo tồn các giá trị văn hóa, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn được bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân. Chính trong quá trình ấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng hành động, trở thành việc làm thường xuyên thay vì những khẩu hiệu mang tính hình thức.

Ở góc độ xây dựng tổ chức đảng, những chương trình an sinh xã hội cũng là minh chứng cho phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới của Đảng bộ BIDV. Từ việc quán triệt chủ trương, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, mỗi hoạt động đều phản ánh sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn hệ thống. Khi vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng được phát huy, nguồn lực của doanh nghiệp được huy động đúng hướng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn phải khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng. Những kết quả đạt được từ thực tiễn của Đảng bộ BIDV cho thấy, khi công tác xây dựng Đảng được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, khi mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và được đo bằng sự hài lòng của nhân dân, thì giá trị của tổ chức đảng sẽ được khẳng định bằng chính những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Có những giá trị không thể đo đếm bằng những con số

Một mái nhà có thể được tính bằng kinh phí đầu tư. Một công trình y tế hay trường học có thể được thống kê bằng quy mô, diện tích hoặc số người thụ hưởng. Song, niềm tin mà những công trình ấy gieo vào lòng người dân thì không thể lượng hóa.

Đó là niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng luôn lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển.

Đó là niềm tin vào sức mạnh của tổ chức đảng khi mỗi nghị quyết đều được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì nhân dân.

Và đó cũng là niềm tin được bồi đắp từ tinh thần tiên phong, trách nhiệm, sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong hành trình đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Từ những mái ấm nơi cuối bản, những lớp học sáng đèn giữa vùng cao, những chuyến xe cứu thương vượt núi hay những công trình gìn giữ ký ức của dân tộc, có thể thấy rõ một điều: giá trị của một nghị quyết không chỉ được khẳng định trong văn kiện hay trên những báo cáo tổng kết, mà được đo bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống của nhân dân.

Thực tiễn ấy cũng là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo của Đảng bộ BIDV - hạt nhân chính trị giữ vai trò định hướng, quy tụ ý chí, khơi dậy trách nhiệm và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về an sinh xã hội. Dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ, công tác an sinh xã hội không còn là những hoạt động hỗ trợ đơn lẻ, mà trở thành một bộ phận hữu cơ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, giữa xây dựng Đảng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phụng sự cộng đồng.

Hành trình "Từ nghị quyết đến những mái ấm nơi cuối bản" vì thế không chỉ phản ánh trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước đối với đất nước và nhân dân, mà còn khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ BIDV trong thời kỳ mới. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi ngôi trường được hoàn thành, mỗi công trình an sinh được trao gửi không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, mà còn là minh chứng cho một phương thức lãnh đạo biết lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, lấy sự đồng thuận của xã hội làm động lực và lấy niềm tin của nhân dân làm đích đến.

Bởi suy cho cùng, vai trò của một tổ chức đảng không chỉ được khẳng định qua những nghị quyết được ban hành, mà còn được ghi dấu bằng những nghị quyết đã trở thành cuộc sống của nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà Đảng bộ BIDV đang bền bỉ kiến tạo trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - xây dựng niềm tin từ những việc làm vì dân, để mỗi chủ trương của Đảng thực sự lan tỏa bằng những đổi thay hữu ích, thiết thực trong cuộc sống.