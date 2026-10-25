Từ Nghị quyết đến một thế hệ doanh nhân mới Lâm Đồng

Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, lạm phát tăng lên 3,7% và giá xăng tăng hơn 34% trong một năm. Khi thu nhập thực tế chịu sức ép, khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống 31%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả những cam kết kinh tế của ông.