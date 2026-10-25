Từ Nghị quyết đến một thế hệ doanh nhân mới Lâm Đồng
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Trong mục tiêu ấy, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và lực lượng thanh niên khởi nghiệp chính là những chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị.
Tác giả: Đặng Thị Thu Hiền
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-nghi-quyet-den-mot-the-he-doanh-nhan-moi-lam-dong-471310.html