Kinh tế

Từ Nghị quyết đến một thế hệ doanh nhân mới Lâm Đồng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Trong mục tiêu ấy, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và lực lượng thanh niên khởi nghiệp chính là những chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị.

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Đặng Thị Thu Hiền

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Kỳ 1: Những người trẻ đi tìm lời giải trên đất quê

Kỳ 2: Dựng “bệ đỡ” cho khát vọng khởi nghiệp

Đặng Thị Thu Hiền

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-nghi-quyet-den-mot-the-he-doanh-nhan-moi-lam-dong-471310.html