Từ Nghị quyết đến một thế hệ doanh nhân mới

Kỳ 2: Dựng “bệ đỡ” cho khát vọng khởi nghiệp

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp

Từ phong trào khởi nghiệp đến hệ sinh thái đồng hành

Để khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên trở thành động lực phát triển kinh tế, điều quan trọng là tạo được môi trường để những ý tưởng có cơ hội hình thành, được hỗ trợ hoàn thiện và từng bước đi vào thực tiễn.

Tháng 8/2026, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lâm Đồng được thành lập trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, với 43 thành viên. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành nơi kết nối những người trẻ có ý tưởng, dự án khởi nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản phẩm, đồng thời, kết nối thanh niên với chuyên gia, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ.

Từ sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Văn Lanh (ở giữa), xã Quảng Lập đầu tư phát triển mô hình nuôi bò Kobe

Đây là một bước đi nhằm mở rộng không gian đồng hành với thanh niên, hướng đến hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực tế, khó khăn của người trẻ khi khởi nghiệp không chỉ nằm ở việc thiếu vốn, mà còn ở năng lực quản trị, kiến thức thị trường, công nghệ sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Giai đoạn 2022 - 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Các cấp bộ Đoàn hỗ trợ triển khai 7.810 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, trong đó, có 37 ý tưởng, sáng kiến ứng dụng công nghệ cao; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho hơn 429.600 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 106.800 thanh niên.

Giai đoạn 2022 - 2025, có 142 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên Lâm Đồng được hỗ trợ

Nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và học tập đạt khoảng 320 tỷ đồng. Cùng với đó, 142 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ; 100% cơ sở Đoàn có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh cũng hỗ trợ thành lập một tổ liên kết thanh niên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Theo định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức Đoàn tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu ít nhất 80% thanh niên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, khoa học - công nghệ; hỗ trợ hiệu quả ít nhất 15 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên có sản phẩm, đầu ra thị trường. Mỗi tổ chức Đoàn cấp xã hàng năm phấn đấu triển khai ít nhất một hoạt động hỗ trợ thanh niên về kỹ năng nghề nghiệp, năng suất lao động hoặc tiếp cận thị trường lao động.

Anh Nguyễn Kim Quy (thứ 2 từ trái sang), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm mô hình thanh niên ở xã Đơn Dương

Toàn tỉnh tư vấn hướng nghiệp cho 300.000 thanh niên, hỗ trợ việc làm cho hơn 50.000 thanh niên và tạo điều kiện cho 500.000 thanh niên tham gia các chương trình nâng cao ngoại ngữ, hội nhập quốc tế.

Theo chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cần được triển khai đồng bộ, gắn với nhu cầu thực tế của người trẻ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, tổ chức Đoàn - Hội chú trọng hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức quản trị, khoa học - công nghệ và các chương trình đào tạo kỹ năng; đồng thời, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua các hoạt động kết nối, câu lạc bộ khởi nghiệp và mạng lưới doanh nhân, thanh niên có thêm điều kiện học hỏi, hợp tác, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và tạo việc làm tại địa phương.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm "Không gian trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp xã Đơn Dương" và tặng quà đoàn viên, thanh niên

Khơi thông nguồn lực, mở đường cho động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế rộng hơn, yêu cầu tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo càng trở nên cấp thiết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển khá, năng động, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD vào năm 2030; năng suất lao động tăng bình quân 6,5 - 7,5%/năm.

Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại địa phương với chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, bên cạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân cần phát huy mạnh mẽ hơn năng lực đầu tư, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ và tạo việc làm. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xác định khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại địa phương Lâm Đồng với chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” mới đây, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, Lâm Đồng có nhiều dư địa phát triển trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành tăng trưởng, cần cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hợp lực công - tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh doanh nghiệp phải chủ động đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, nhân lực, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Thực tế, 8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025; có 2.606 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 60%. Điều này cho thấy bên cạnh tinh thần khởi nghiệp, sức chống chịu của doanh nghiệp vẫn là thách thức.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, tỉnh đang tập trung tháo gỡ năm nhóm điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, tiếp cận chính sách hỗ trợ, hạ tầng kết nối và năng lực cạnh tranh, khoa học - công nghệ; đồng thời duy trì các kênh đối thoại như “Cà phê doanh nhân” để kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu tổ chức Đoàn đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, hướng về cơ sở; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, khát vọng khởi nghiệp và cống hiến. Tuổi trẻ đi đầu trong chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững, góp phần đưa công nghệ, tri thức, văn minh số lan tỏa vào đời sống

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ và thanh niên nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để ý tưởng phát triển và doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã xác lập mục tiêu, định hướng cho giai đoạn mới; để hiện thực hóa, cần cơ chế hiệu quả, nguồn lực được kết nối và sự chủ động của các chủ thể.

Một thế hệ doanh nhân mới không chỉ cần khát vọng mà còn phải làm chủ tri thức, đổi mới sản xuất, xây dựng thương hiệu, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng. Khi thanh niên được tiếp sức trong môi trường thuận lợi và chủ động phát huy vai trò sáng tạo, các tiềm năng của Lâm Đồng sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành động lực tăng trưởng bền vững. Đó cũng là yêu cầu để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội.