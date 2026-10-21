Từ nghị quyết đến hiện thực hóa giấc mơ an cư

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, những ngôi nhà mới đang từng bước giúp hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Lào Cai ổn định cuộc sống. Mỗi mái ấm được dựng xây là kết quả cụ thể hóa nghị quyết bằng hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Gia đình anh Lý Văn Chiến ở tổ dân phố 43 thuộc diện khó khăn nhiều năm nay. Sức khỏe thường xuyên đau yếu, cùng những biến cố liên tiếp trong hai năm qua khiến cuộc sống của vợ chồng anh càng thêm chật vật.

Với gia đình anh, một ngôi nhà kiên cố từng là ước mơ vượt quá khả năng. Nay, trên nền đất của căn nhà cũ đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng, một ngôi nhà mới đang dần thành hình, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định hơn.

Căn nhà đang xây dựng của gia đình anh Lý Văn Chiến, tổ dân phố 43.

Dẫn chúng tôi thăm ngôi nhà đang xây dựng, anh Chiến không giấu được niềm vui khi ước mơ về một mái ấm kiên cố dần trở thành hiện thực. Với vợ chồng anh, ngôi nhà mới là điểm tựa để ổn định cuộc sống, vơi bớt nỗi lo mỗi khi mưa nắng.

Gia đình tôi không chỉ khó khăn về kinh phí làm nhà mà còn vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục đất đai. Được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tôi rất vui mừng và xúc động. Anh Lý Văn Chiến, tổ dân phố 43, phường Lào Cai

Ngôi nhà rộng 86 m² được khởi công đúng dịp phường Lào Cai kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Công trình không chỉ tạo điểm tựa để vợ chồng anh Chiến ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống Nhân dân, thiết thực thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ đối với đồng bào vùng biên.

Căn nhà mới hoàn thành của gia đình ông Hà Văn Tỉa, tổ dân phố 45, phường Lào Cai.

Cùng chung niềm vui ấy, tại tổ dân phố 45, địa bàn sinh sống của đông đồng bào dân tộc thiểu số, 7 căn nhà mới đã được dựng xây từ sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai, qua đó, giúp các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. Ông Hà Văn Tỉa nhìn căn nhà mới khang trang vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Gia đình tôi chưa từng nghĩ đến việc có được căn nhà kiên cố, khang trang bởi hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi già yếu. Nhiều khi nhìn căn nhà mới, tôi nghĩ mình đang mơ. Ông Hà Văn Tỉa, tổ dân phố 45, phường Lào Cai

Với những người như anh Chiến, ông Tỉa, sự hỗ trợ của phường Lào Cai không đơn thuần là giúp dựng xây một công trình mà còn là sự sẻ chia đúng lúc, là điểm tựa để các gia đình vơi bớt gánh nặng, ổn định cuộc sống và tiếp thêm niềm tin vào tương lai.

Phường Lào Cai là đô thị vùng biên sôi động với hoạt động giao thương nhộn nhịp tại các cửa khẩu và những tuyến phố sầm uất. Tuy nhiên, phía sau nhịp phát triển đô thị, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp 6 đơn vị hành chính, địa phương hiện vẫn có sự chênh lệch về điều kiện sống giữa các khu vực đô thị và nông thôn.

Chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ các hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống là nhiệm vụ được phường Lào Cai đặc biệt quan tâm.

Qua rà soát, toàn phường còn 28 hộ tại các khu dân cư K8, Nậm Sò, Nậm Sưu, Cốc Lầy và Làng Chung trước đây có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở.

Xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, xây dựng phường trở thành hình mẫu về an sinh xã hội. Trong đó, chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ các hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống là một trong những nội dung được địa phương quan tâm thực hiện.

Sự quan tâm, hỗ trợ của phường Lào Cai trong việc xây dựng nhà ở kiên cố giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Thời gian qua, phường Lào Cai đã cụ thể hóa chủ trương chăm lo nhà ở cho người dân hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Từ nguồn xã hội hóa gần 1,2 tỷ đồng kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà, trong đó có 3 căn được thực hiện năm 2025 và 15 căn trong 10 tháng năm 2026.

Hiện, phường tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn, vận động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu khởi công thêm 2 căn nhà trong tháng 11 tới.

Ông Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường khẳng định: Cấp ủy, chính quyền xác định việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng phải gắn với kết quả chăm lo đời sống Nhân dân, lấy sự hài lòng và mức sống của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phường thực hiện mục tiêu xây dựng phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2025 - 2030.

Những ngôi nhà mới ở phường Lào Cai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng để phường thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.