Từ Nghị quyết đến hành động: Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong đổi mới, nâng cao năng suất lao động tại BIDV

Đổi mới phương thức quản lý – yêu cầu từ thực tiễn

Trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030, việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy năng lực đội ngũ là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Tại các đơn vị kinh doanh, khối lượng công việc đa dạng, thời hạn xử lý khác nhau và yêu cầu phối hợp giữa cán bộ, lãnh đạo, kiểm soát viên đòi hỏi phương thức quản lý phải bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả. Nếu việc giao việc, nhắc tiến độ và tổng hợp kết quả còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, người quản lý có thể mất nhiều thời gian cho công tác theo dõi, trong khi cán bộ cũng khó chủ động kiểm soát toàn bộ nhiệm vụ được giao.

Từ yêu cầu đó, sáng kiến “Trợ lý công việc tự động – AllJobs” do đội Gingers xây dựng tại BIDV Mỹ Đình hướng đến ứng dụng công nghệ để cải tiến quy trình quản lý, hỗ trợ lãnh đạo điều hành công việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ.

AllJobs – từ sáng kiến công nghệ đến hiệu quả quản lý

AllJobs tích hợp Google Forms và Google Sheets, hỗ trợ nhập nhiệm vụ, cập nhật tiến độ, tự động gửi email nhắc việc và tổng hợp dữ liệu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Quy trình được thiết kế theo hướng đơn giản: lãnh đạo hoặc cán bộ nhập thông tin công việc; dữ liệu được cập nhật lên bảng theo dõi tập trung; trạng thái công việc được phân loại trực quan theo tiến độ; hệ thống gửi email nhắc việc và cung cấp thông tin để lãnh đạo theo dõi, đôn đốc. Dữ liệu cũng có thể được tổng hợp theo tháng, loại công việc và tình trạng hoàn thành, tạo cơ sở đánh giá thường xuyên, khách quan hơn.

Trong một tháng thử nghiệm, công cụ được thiết kế phục vụ khoảng 3–4 người tại mỗi phòng giao dịch, gồm cán bộ quản lý khách hàng, lãnh đạo phòng và kiểm soát viên. Khối lượng theo dõi trung bình đạt khoảng 40 công việc/tháng/cán bộ.

Đáng chú ý, tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn tăng qua từng tuần. Như vậy, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn tăng 17 điểm phần trăm từ tuần đầu đến tuần cuối của giai đoạn thử nghiệm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc giao nhiệm vụ rõ ràng, theo dõi tiến độ tập trung và nhắc việc kịp thời có thể hỗ trợ cải thiện tính chủ động, kỷ luật thực hiện công việc.

Kết quả trên bước đầu cho thấy tiềm năng của AllJobs trong cải tiến quản lý công việc. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả, cần tiếp tục theo dõi trên phạm vi rộng hơn, đồng thời kiểm chứng mức tiết kiệm thời gian, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và tính ổn định của kết quả qua các giai đoạn.

Phát huy vai trò người đảng viên trong đổi mới sáng tạo

Là đảng viên từ ngày 2/5/2018, công tác tại BIDV từ ngày 15/4/2019 và hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch, BIDV Mỹ Đình, tôi nhận thức rằng vai trò tiên phong, gương mẫu cần được thể hiện bằng tinh thần chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và lan tỏa những cách làm hiệu quả trong tập thể.

Từ thực tiễn của AllJobs, có thể thấy đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống công nghệ phức tạp. Một công cụ phù hợp, giải quyết đúng nhu cầu quản lý cũng có thể tạo ra chuyển biến tích cực trong tổ chức công việc và phối hợp nội bộ.

Quan trọng hơn, sáng kiến giúp gợi mở phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả. Khi nhiệm vụ được giao rõ ràng, tiến độ được theo dõi minh bạch, lãnh đạo có thêm căn cứ để điều phối nguồn lực; cán bộ chủ động hơn trong sắp xếp công việc; việc đánh giá cũng có cơ sở cụ thể hơn.

Đây đồng thời là cơ hội để người quản lý chuyển thời gian từ các thao tác theo dõi thủ công sang những nhiệm vụ có giá trị cao hơn như hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, tháo gỡ khó khăn và phát triển năng lực nhân viên.

Giải pháp nâng cao năng suất lao động và phát triển đội ngũ

Để phát huy hiệu quả của các sáng kiến ứng dụng công nghệ tại đơn vị kinh doanh ngân hàng, cần chú trọng một số giải pháp sau:

Thứ nhất, gắn đổi mới quản lý với yêu cầu thực tế. Các công cụ cần xuất phát từ nhu cầu công việc, dễ sử dụng, thuận tiện theo dõi và phù hợp với quy trình nghiệp vụ của đơn vị.

Thứ hai, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo cần gương mẫu trong ứng dụng phương pháp làm việc mới, giao nhiệm vụ rõ ràng, phản hồi kịp thời và đánh giá cán bộ công tâm, dựa trên kết quả thực hiện.

Thứ ba, phát triển năng lực và tính chủ động của nhân viên. Cần kết hợp công cụ theo dõi với hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ năng tổ chức công việc. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát tiến độ, mà còn giúp mỗi cán bộ nâng cao năng lực tự quản lý và hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư, đánh giá hiệu quả bằng dữ liệu thực chất. Bên cạnh tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, cần theo dõi thời gian xử lý, khối lượng công việc, chất lượng đầu ra và phản hồi của người sử dụng để tiếp tục hoàn thiện sáng kiến.

Thứ năm, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định. Việc ứng dụng công cụ số phải được rà soát về quyền truy cập, phạm vi dữ liệu, yêu cầu bảo mật và sự phù hợp với quy định nội bộ của BIDV trước khi mở rộng triển khai.

Thứ sáu, khuyến khích và nhân rộng sáng kiến phù hợp. Những cách làm hiệu quả cần được ghi nhận, hoàn thiện và chia sẻ trong hệ thống trên cơ sở đánh giá thực tế, tránh triển khai hình thức hoặc nhân rộng khi chưa đáp ứng điều kiện cần thiết.

Mỗi sáng kiến – một bước tiến trong thực hiện nghị quyết

Mục tiêu xây dựng BIDV Lớn – Mạnh – Xanh đòi hỏi sự kết hợp giữa tăng trưởng, quản trị hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ. Những sáng kiến như AllJobs góp phần cụ thể hóa định hướng đó từ những công việc hằng ngày tại đơn vị cơ sở.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đưa nghị quyết vào cuộc sống trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật và phát huy tinh thần trách nhiệm. Đối với người quản lý, đó còn là trách nhiệm tạo môi trường để nhân viên phát triển, khuyến khích sáng tạo và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Từ những thay đổi nhỏ nhưng có mục tiêu rõ ràng, công tác xây dựng Đảng có thể gắn kết chặt chẽ hơn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Khi mỗi đảng viên tiên phong trong hành động, mỗi sáng kiến xuất phát từ thực tiễn được nuôi dưỡng và mỗi kết quả được đánh giá bằng dữ liệu xác thực, nghị quyết của Đảng sẽ từng bước đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho BIDV phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030.

3. Đội Gingers – BIDV Mỹ Đình (2026), Công cụ Trợ lý công việc tự động – AllJobs, tài liệu giới thiệu sáng kiến và hướng dẫn sử dụng.