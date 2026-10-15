Từ nghị quyết đến hành động: Dấu ấn “6 rõ” ở Lào Cai

Khi kết quả trở thành thước đo trách nhiệm

Năm 2026, xã Púng Luông được giao dự toán thu ngân sách 22 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã thu được 29 tỷ đồng, cao hơn 7 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm và phấn đấu nâng tổng thu lên 30 tỷ đồng vào cuối năm.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định cụ thể từng nguồn thu, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phụ trách và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện. Trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng rà soát các khoản thu, hạn chế thất thoát, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai để đưa các quỹ đất đủ điều kiện vào quản lý, khai thác, qua đó thu gần 8 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Việc giao nhiệm vụ gắn với theo dõi kết quả và chủ động xử lý các vướng mắc đã góp phần giúp xã vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Xã Púng Luông tháo gỡ các thủ tục về đất đai để tăng nguồn thu từ đất.

Tại xã Mù Cang Chải, việc thực hiện nguyên tắc “6 rõ” được thể hiện qua kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026, đạt 79%, vượt kế hoạch được giao. Kết quả này đến từ việc chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cán bộ với từng địa bàn. Địa phương đang triển khai 4 công trình giao thông, với tổng mức đầu tư trên 19,6 tỷ đồng; vốn giải ngân đến nay đạt 11,5 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công của Mù Cang Chải đạt cao so với kế hoạch.

Đồng chí Giàng A Câu - Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải cho biết, cấp ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ, yêu cầu cán bộ không chỉ nắm tình hình mà phải trực tiếp cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ, nắm tình hình trực tiếp.

Từ Púng Luông đến Mù Cang Chải, điểm chung là yêu cầu thay đổi cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khi công việc được giao rõ ràng, tiến độ được theo dõi và kết quả được kiểm chứng, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trở nên cụ thể hơn. Đây cũng là cách đưa nguyên tắc “6 rõ” từ chỉ đạo thành phương thức làm việc thường xuyên tại cơ sở.

Trong công tác xây dựng Đảng, dấu ấn này thể hiện qua kết quả phát triển đảng viên. Theo báo cáo 9 tháng năm 2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, toàn tỉnh kết nạp 3.844 đảng viên mới, đạt 105,75% kế hoạch năm. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 389 tổ chức đảng và 3.049 đảng viên; giám sát 576 tổ chức đảng và 1.614 đảng viên.

Lào Cai về đích sớm trong kết nạp đảng viên.

Những kết quả này cho thấy nâng cao trách nhiệm phải đi đôi với kiểm tra, giám sát. Nếu chỉ giao chỉ tiêu mà thiếu theo dõi, đánh giá, sẽ khó được nhận diện kịp thời các hạn chế trong quá trình thực hiện. Nếu chỉ quan tâm đến số lượng mà xem nhẹ chất lượng, kết quả đạt được cũng khó đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Ở cấp tỉnh, nguyên tắc “6 rõ” được cụ thể hóa trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải ngân vốn đầu tư công. Ông Đỗ Đức Minh - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết, bên cạnh khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân thấp tại một số địa phương còn xuất phát từ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương. Qua đó, đưa công tác chỉ đạo từ đôn đốc chung sang giải quyết cụ thể từng điểm nghẽn.

“6 rõ” được cụ thể hóa trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu “6 rõ” còn gắn với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm, Lào Cai cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 26.447 tỷ đồng; số dự án tăng 11,8%, vốn đăng ký tăng 120,3% so với cùng kỳ. Từ tháng 7/2026, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh thủ tục hành chính” đối với hồ sơ đầu tư dự án, theo hướng giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hoặc giải quyết trong 24 giờ.

Thực tế, bên cạnh kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm tiến độ, đòi hỏi phải tập trung tháo gỡ khó khăn và kiểm soát chặt chẽ kết quả thực hiện. Ngày 8/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình, gồm vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và vốn giao năm 2026, là 2.276 tỷ đồng. Đến ngày 05/10, số vốn giải ngân đạt 567 tỷ đồng.

Giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của tỉnh Lào Cai còn đạt thấp.

Trước khối lượng vốn còn lớn và thời gian thực hiện không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân, chủ động tháo gỡ khó khăn, phân bổ vốn cho các đơn vị có khả năng thực hiện. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 75% vào cuối tháng 10, 85% vào cuối tháng 11 và 95% vào ngày 31/12; riêng vốn kéo dài phải giải ngân 100%. “Các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc, phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ mục tiêu, bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các xã, phường trực tiếp vào cuộc, phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ mục tiêu để các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả.

Yêu cầu này cho thấy “6 rõ” không chỉ nhằm thúc đẩy những nhiệm vụ có tiến độ tốt mà còn là căn cứ nhận diện trách nhiệm đối với những việc còn chậm. Ở cấp lãnh đạo tỉnh, yêu cầu xuyên suốt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh các cấp, ngành phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Lào Cai phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Khi mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, mỗi khó khăn được nhận diện đúng nguyên nhân và mỗi kết quả được kiểm chứng bằng sản phẩm thực tế, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống. Đó cũng là yêu cầu để Lào Cai nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, sử dụng tốt các nguồn lực và tạo chuyển biến thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.