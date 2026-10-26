Từ nghị quyết của chi bộ đến sinh kế của người dân

Buổi sáng ở thôn Châu Thôn nhịp sống vẫn bắt đầu từ những công việc quen thuộc. Người ra đồng, người lo việc nhà, người tranh thủ ngồi bên hiên đan thúng, vót nan tre. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống như thúng, rổ, người dân còn làm thêm các mẫu giỏ thủ công mới theo đơn đặt hàng, mở ra hướng phát triển nghề phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thôn Châu Thôn hiện có 599 hộ với 2.200 nhân khẩu. Sau sáp nhập, cùng với việc tập trung củng cố tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, Chi bộ Châu Thôn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân được chi bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy tìm hiểu nhu cầu của người dân, từng bước đưa thêm nghề tiểu thủ công nghiệp về địa phương.

Từ nghề đan lát truyền thống đến các sản phẩm thủ công mới, người dân thôn Châu Thôn có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại quê hương.

Bà Lê Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Châu Thôn cho biết: Đầu tháng 8/2026, Chi bộ kết nối với Công ty TNHH MTV Quốc Đại CRAFT, ở xã Hoằng Hóa, đưa thêm các sản phẩm thủ công vào sản xuất tại địa phương như giỏ và tranh từ cây lục bình để phục vụ xuất khẩu. Điểm đáng chú ý là các thành viên cấp ủy không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp tìm hiểu, học cách làm sản phẩm mới rồi hướng dẫn lại cho bà con. Cùng với đó, phân công cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn vận động người dân tham gia, giúp mọi người từng bước làm quen với mẫu mã, kỹ thuật và yêu cầu của từng sản phẩm.

Từ sự kết nối ấy, nghề thủ công truyền thống có thêm hướng phát triển, người dân có thêm lựa chọn việc làm phù hợp với điều kiện của gia đình. Hiện có khoảng 150-180 hộ tham gia duy trì nghề cũ và làm nghề mới. Đây không chỉ là cơ hội tận dụng thời gian nông nhàn mà còn góp phần tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân cải thiện thu nhập.

Sau khi hoàn tất công việc đồng áng, bà Lê Thị Anh, gần 70 tuổi lại ngồi bên những nan tre. Đôi tay đã quen với công việc đan lát qua nhiều năm vẫn thoăn thoắt đưa từng nan vào khuôn, chỉnh từng mối đan để chiếc giỏ thành hình cân đối.

“Công việc đan giỏ cho công ty chủ yếu làm lúc nông nhàn, không quá vất vả, cũng giúp tôi kiếm được hơn 2 triệu đồng/tháng”, bà Anh chia sẻ.

Người dân tranh thủ lúc nông nhàn làm thêm sản phẩm mới.

Cùng gắn bó với nghề đan lát, bà Lê Thị Phán, 67 tuổi chia sẻ: “Nghề đan lát không cần vốn lớn, công việc lại nhẹ nhàng nên người cao tuổi hay phụ nữ đều có thể làm được. Mỗi tháng cũng có thêm vài triệu đồng để chi tiêu. Mới đây, thôn đưa thêm nghề tiểu thủ công nghiệp mới về, được các cô trong chi bộ hướng dẫn làm sản phẩm mới, bà con chúng tôi ai cũng phấn khởi".

Cán bộ xã Yên Ninh thăm người làm nghề truyền thống ở thôn Châu Thôn.

Điều khiến bà con phấn khởi không chỉ là khoản tiền kiếm thêm mỗi tháng mà còn là việc người dân có cơ hội học cách làm những sản phẩm mới. Từ những chiếc thúng, chiếc rổ quen thuộc, đôi tay vốn đã thành thạo nghề thủ công nay tiếp tục thích nghi với những mẫu giỏ có yêu cầu khác về hình dáng, kích thước và cách đan.

Sự thay đổi ấy diễn ra từng bước, bắt đầu từ những người trực tiếp làm nghề. Người biết trước chỉ lại cho người chưa biết, người làm quen với mẫu mới chia sẻ kinh nghiệm để những người khác cùng thực hiện. Qua đó, nghề thủ công không chỉ được duy trì mà còn có thêm cơ hội thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Hành trình đưa nghề mới về thôn Châu Thôn chỉ vừa bắt đầu, phía trước còn không ít khó khăn nhưng đã mở ra những kỳ vọng mới về sinh kế cho người dân. Khi nghề cũ được gìn giữ, nghề mới từng bước được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng ổn định, những chiếc giỏ thủ công sẽ không chỉ mang theo sự khéo léo của người thợ quê, mà còn góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giúp bà con yên tâm gắn bó với quê hương.