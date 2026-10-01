Từ Nghị quyết 80 đến hành động của Thủ đô
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị là quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đối với Thủ đô Hà Nội, việc triển khai Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là cơ hội để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô đã được xác định tại Nghị quyết số 02 ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-nghi-quyet-80-den-hanh-dong-cua-thu-do-420268.htm