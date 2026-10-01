Từ Nghị quyết 80 đến hành động của Thủ đô

Ngày 2/10, khu vực TP HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Theo dự báo, khu vực Nam Bộ vẫn còn mưa dông trong những ngày tới, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập ở vùng trũng thấp, khu vực đô thị.