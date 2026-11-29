Từ việc nâng cao chất lượng con giống, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn đến đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ, địa phương từng bước định hình chuỗi giá trị cho sản phẩm nhung hươu đặc sản.

Các hộ chăn nuôi trao đổi với chủ mô hình về kinh nghiệm chọn giống, phòng bệnh và chăm sóc hươu.

Lợi thế từ nghề nuôi truyền thống

Anh Nguyễn Sơn Hà, thôn Trung Mỹ, xã Hương Sơn cho biết, gia đình anh đã có ba thế hệ gắn bó với nghề nuôi hươu. Đây là nguồn thu nhập chính, được duy trì qua nhiều năm nhờ hiệu quả kinh tế ổn định và phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình.

Theo anh Hà, nuôi hươu đòi hỏi người chăm sóc phải theo dõi thường xuyên, chú ý chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe của từng con. Gia đình anh hiện có đàn hươu sinh sản và hươu đực lấy nhung. Riêng trong một đợt thu hoạch nhung trái mùa vừa qua, đàn hươu cho sản lượng hơn 10 kg. Loại nhung này có giá khoảng 13-13,5 triệu đồng/kg do nguồn cung hạn chế. Đối với nhung chính vụ, giá bán thường dao động từ 11-13 triệu đồng/kg tùy thời điểm.

Nguồn thức ăn xanh được các hộ chủ động chuẩn bị nhằm duy trì đàn hươu khỏe mạnh.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 10.000 hộ chăn nuôi hươu sao với tổng đàn hơn 50.000 con, tập trung chủ yếu tại các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Tứ Mỹ, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Kim Hoa và một số địa phương lân cận. Với quy mô đàn lớn và truyền thống chăn nuôi lâu đời, Hà Tĩnh được xem là một trong những địa phương có nghề nuôi hươu phát triển hàng đầu cả nước.

Mỗi năm, toàn tỉnh cung ứng ra thị trường khoảng 20 tấn nhung hươu, với giá bán phổ biến từ 12-13 triệu đồng/kg, mang lại giá trị kinh tế trực tiếp trên 200 tỷ đồng. Ngoài nguồn thu từ nhung, hươu giống cũng có giá trị cao, tạo thêm nguồn thu đáng kể cho các hộ chăn nuôi.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ đã có gần 20 năm nuôi hươu. Từ vài con ban đầu, đến nay gia đình chị phát triển đàn lên 8 con, gồm 3 con đực và 5 con cái. Bình quân mỗi năm, đàn hươu đực cho khoảng 1,5 kg nhung, với giá bán từ 10-13 triệu đồng/kg. Hươu cái sinh sản cũng mang lại nguồn thu từ việc bán con giống.

Những con hươu đến kỳ khai thác nhung được người nuôi theo dõi, chăm sóc kỹ lưỡng.

Chị Hiền cho biết, so với một số vật nuôi truyền thống khác, hươu có mức tiêu thụ thức ăn thấp, dễ tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ. Một con bò có thể tiêu thụ lượng thức ăn gấp nhiều lần một con hươu, trong khi giá trị kinh tế mang lại từ nhung và hươu giống khá hấp dẫn.

Kết nối sản xuất, nâng giá trị nhung hươu

Tại xã Tứ Mỹ, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt đang triển khai hướng phát triển gắn với liên kết các hộ chăn nuôi, chủ động nguồn nguyên liệu và xây dựng hệ thống sản phẩm chế biến từ nhung hươu.

Ông Nguyễn Khắc Huân, Giám đốc Công ty cho biết, hiện doanh nghiệp có sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng. Đơn vị cũng tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động tại địa phương, đồng thời khuyến khích những người trẻ trở về quê hương phát triển sản phẩm đặc sản và khởi nghiệp từ lợi thế nông nghiệp bản địa.

Đáng chú ý, chuyển đổi số đang được doanh nghiệp ứng dụng trong hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Thay vì phụ thuộc nhiều vào mặt bằng kinh doanh tại các đô thị lớn, doanh nghiệp xây dựng nội dung truyền thông, giới thiệu quy trình sản xuất và sản phẩm trên các nền tảng Facebook, TikTok, Shopee, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Nhung hươu được sơ chế ngay sau khi thu hoạch, bảo đảm chất lượng nguyên liệu trước khi bảo quản.

“Nhờ các nền tảng số, khoảng cách giữa doanh nghiệp ở nông thôn với khách hàng tại các thành phố được rút ngắn đáng kể. Chúng tôi có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về nghề nuôi hươu và đặc sản quê hương, từ đó nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và bán hàng”, ông Nguyễn Khắc Huân chia sẻ.

Cùng với doanh nghiệp, các trang trại quy mô lớn cũng đang giữ vai trò kết nối, cung ứng con giống và tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Trang trại Nhung hươu Thuận Hà của bà Chu Thị Hồng Hà, xã Sơn Giang hiện duy trì đàn gần 200 con. Khi triển khai các dự án hoặc có nhu cầu mở rộng nguồn nguyên liệu, trang trại liên kết với các hộ chăn nuôi và hợp tác xã để thu mua nhung, lựa chọn con giống.

Theo bà Hà, việc phát triển đàn hươu cần đặc biệt chú trọng chọn lọc, bảo tồn nguồn gen tốt và tránh tình trạng phối giống cận huyết. Dù hươu sao Hương Sơn có ưu thế về chất lượng giống, người nuôi vẫn cần theo dõi lý lịch đàn bố mẹ, lựa chọn những cá thể có đặc điểm tốt để cải thiện chất lượng các thế hệ tiếp theo.

Một hướng đi khác được trang trại chú trọng là chế biến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng. Từ nguyên liệu nhung tươi, cơ sở phát triển các sản phẩm như nhung hươu ngâm mật ong, rượu nhung hươu, nhung khô xay bột, nhung tươi thái lát và viên hoàn từ nhung khô. Các sản phẩm được sơ chế, đóng gói để thuận tiện hơn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

Từ nguồn nhung tươi, các cơ sở tại Hương Sơn phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

“Địa phương đã có những chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển nghề nuôi hươu; trong đó có hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP, bao bì, nhãn mác, máy móc thiết bị và con giống đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, việc tỉnh triển khai nghiên cứu, xây dựng hồ sơ giống hươu sao Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn trong việc cung ứng, phát triển con giống ra các địa phương khác”, bà Chu Thị Hồng Hà kỳ vọng.

Tại xã Tứ Mỹ, nghề nuôi hươu được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế có lợi thế. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết, địa phương hiện có tổng đàn hơn 4.000 con. Với kinh nghiệm chăn nuôi lâu đời của người dân và sự tham gia của các cơ sở sản xuất, chế biến, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đàn lên hơn 7.000 con. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ người dân về con giống, chuồng trại, xây dựng mô hình chăn nuôi và phát triển cơ sở chế biến. Đồng thời, khuyến khích các hộ áp dụng phương thức chăn nuôi hữu cơ, khép kín, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ngành nông nghiệp Hà Tĩnh, việc phát triển nghề nuôi hươu theo hướng hàng hóa cần được triển khai đồng bộ từ con giống, quy trình kỹ thuật đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện ngành chuyên môn đang tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các viện nghiên cứu, trường đại học triển khai nghiên cứu, phát triển nghề nuôi hươu sao. Trọng tâm là nâng cao chất lượng con giống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, nghiên cứu công nghệ sơ chế, chế biến và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm nhung hươu được đóng gói, hoàn thiện quy cách trước khi phân phối đến người tiêu dùng.

Ông Lê Hà Giang, Phó Trưởng phòng Chăn nuôi, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đối với các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, người dân cần quan tâm bảo tồn và phát triển nguồn gen hươu sao tại địa phương, hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm tiết giảm chi phí. Việc ghi chép quá trình chăn nuôi, quản lý đàn và truy xuất nguồn gốc cũng cần được chú trọng để đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa. Cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và hợp tác xã cần tăng cường liên kết với các hộ chăn nuôi, xây dựng cơ chế thu mua phù hợp, bảo đảm lợi ích giữa các bên. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành chuỗi sản xuất ổn định, giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng đàn.