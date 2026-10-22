Từ Nghệ An vào Quảng Trị trộm cắp tài sản

Ngày 22/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAQT.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8/2026, Lê Đình Hưng (SN 1990) cùng Trần Văn Việt (SN 2004, cùng trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Đoàn Thị Thanh (SN 1987, trú xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) vào Quảng Trị. Sau đó, nhóm người này có hành vi trộm cắp tài sản là dây tiếp địa, bảng đồng của trạm viễn thông BTS Ninh Hoà, Trung tâm hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Trị (địa phận thôn Thanh Hoá, xã Tuyên Lâm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.