Giữa sức nóng của các concert, sự nở rộ của những sản phẩm sáng tạo và cơ hội đón các sự kiện quốc tế, ngày đặc biệt này còn gợi mở một câu hỏi lớn: Làm thế nào để Việt Nam không chỉ có một thị trường văn hóa sôi động, mà còn xây dựng được nền công nghiệp văn hóa mạnh, có thương hiệu và vị thế trên thế giới?

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta cảm nhận rõ như hiện nay sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận và hưởng thụ văn hóa. Những đêm nhạc quy tụ hàng chục nghìn khán giả, những bộ phim Việt Nam tạo được sự quan tâm rộng rãi, các lễ hội, không gian sáng tạo, sản phẩm thiết kế và trải nghiệm di sản đang từng bước trở thành một phần sống động của đời sống thường ngày. Giới trẻ ngày càng góp phần tạo nên sức lan tỏa ấy.

Từ sức sống văn hóa đến sức bật của thị trường

Điều đáng quý là đằng sau những tấm vé, những dòng người đến với sân khấu, bảo tàng hoặc không gian sáng tạo còn có một chuyển động sâu xa hơn: nhu cầu được sống trong văn hóa, được bày tỏ cảm xúc và tìm thấy sự gắn kết cộng đồng. Ca khúc khơi dậy tự hào dân tộc, phim đánh thức ký ức lịch sử, sản phẩm thủ công làm mới câu chuyện làng nghề. Khi tác phẩm chạm tới trái tim công chúng, văn hóa đồng thời tạo ra sức mạnh tinh thần và khả năng phát triển kinh tế.

Sáng 22/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Ảnh: Phan Phương

Nhìn từ góc độ ấy, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 mang một ý nghĩa đặc biệt. 80 năm trước, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đặt ra một tầm nhìn về vai trò dẫn đường của văn hóa đối với tương lai dân tộc. 80 năm sau, trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta tiếp tục khẳng định văn hóa không chỉ gìn giữ căn cước, mà còn phải hiện diện trong từng lựa chọn phát triển, từng không gian sống và từng cơ hội sáng tạo của con người Việt Nam.

Việc Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với hàng trăm hoạt động từ Trung ương đến cơ sở, là cơ hội để đưa tinh thần ấy thành trải nghiệm cụ thể: người dân đến gần hơn với bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích; nghệ sĩ có thêm không gian giới thiệu tác phẩm; cộng đồng được tham gia thực hành, trao truyền và làm mới di sản. Nhưng một ngày hội sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa lâu dài khi sau ngày 24/11, những không gian ấy vẫn sáng đèn, những hoạt động ấy vẫn tiếp tục và người dân vẫn có cơ hội thụ hưởng văn hóa mỗi ngày.

Công chúng phát triển tạo nền tảng cho thị trường. Khi khán giả trả tiền cho trải nghiệm chất lượng, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, người sáng tạo có thêm cơ hội sống bằng nghề, du lịch và dịch vụ cùng hưởng lợi. Giá trị một chương trình nghệ thuật vì thế không nằm riêng ở doanh thu phòng vé, mà còn ở những việc làm được tạo ra, những câu chuyện được lan truyền và sức hấp dẫn mà nó góp phần bồi đắp cho hình ảnh đất nước.

Tuy nhiên, cần phân biệt sự bùng nổ của một số sự kiện với sức mạnh bền vững của cả một ngành công nghiệp. Có đông khán giả là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Một nền công nghiệp văn hóa trưởng thành phải có đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, hệ thống phân phối hiệu quả, năng lực sở hữu và khai thác bản quyền, cùng những thương hiệu được thị trường ghi nhớ lâu dài. Chúng ta đang có lợi thế về di sản, bản sắc, con người và thị trường; nhiệm vụ tiếp theo là chuyển những lợi thế ấy thành giá trị có thể được tái tạo và phát triển bền vững.

Từ thị trường tiêu thụ đến năng lực sáng tạo mang thương hiệu Việt Nam

Trong hội nhập quốc tế, được lựa chọn làm nơi tổ chức một sự kiện lớn là điều đáng tự hào, nhưng không nên là đích đến cuối cùng. Nếu chúng ta chỉ cung cấp địa điểm, nhân lực phục vụ và thị trường tiêu thụ, còn ý tưởng, bản quyền, định dạng chương trình và phần lớn lợi nhuận dài hạn thuộc về những chủ thể ở bên ngoài, thì Việt Nam vẫn đứng ở những khâu có giá trị gia tăng hạn chế trong chuỗi công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Vì thế, điều quyết định không chỉ là chúng ta đón được bao nhiêu chương trình quốc tế, mà là có thể tự sáng tạo bao nhiêu chương trình mang thương hiệu Việt Nam; có bao nhiêu câu chuyện Việt Nam trở thành phim, âm nhạc, trò chơi, thiết kế hoặc sản phẩm giải trí được công chúng thế giới đón nhận; có bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực đồng sản xuất, phân phối và khai thác những tài sản trí tuệ do mình tạo ra. Công nghiệp văn hóa phải đi từ tổ chức tới sáng tạo, từ bán sản phẩm tới kiến tạo giá trị lâu dài.

Ở đây, bản sắc văn hóa Việt Nam là lợi thế không thể sao chép. Những câu chuyện lịch sử, kho tàng di sản, nghệ thuật truyền thống, nhịp sống đô thị, văn hóa làng quê và những trải nghiệm của người Việt Nam trong thế giới đương đại đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo. Nhưng bản sắc không tự động biến thành sản phẩm hấp dẫn. Cần những người viết kịch bản giỏi, nhà sản xuất có tầm nhìn, nghệ sĩ dám thử nghiệm, đội ngũ thiết kế và công nghệ xuất sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ mà công chúng quốc tế có thể cảm nhận. Thương hiệu Việt Nam không chỉ là gắn một nhãn xuất xứ lên sản phẩm, mà là tạo ra chất lượng, dấu ấn và uy tín khiến khán giả muốn tìm đến.

Cuộc chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có để thực hiện mục tiêu đó. Mạng xã hội, nền tảng video, dịch vụ phát trực tuyến và cộng đồng người hâm mộ giúp một sản phẩm có thể vượt qua biên giới nhanh hơn nhiều so với trước. Một câu chuyện hậu trường hoặc chiến dịch tương tác có thể dẫn công chúng từ sự tò mò tới mua vé, trải nghiệm tác phẩm và tìm hiểu điểm đến. Truyền thông số vì thế phải được tính đến từ lúc hình thành sản phẩm, chứ không chỉ xuất hiện ở khâu quảng cáo cuối cùng.

Sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Diễu hành áo dài du lịch Hà Nội 2026” thu hút khoảng 2.000 người tham gia

Nhưng không thể để thuật toán thay thế tư duy nghệ thuật. Số lượt xem lớn không đương nhiên đồng nghĩa với giá trị văn hóa lớn; sự lan tỏa nhanh chưa chắc tạo nên mối quan hệ bền chặt với công chúng. Các đơn vị sản xuất cần hợp tác có trách nhiệm với nhà sáng tạo nội dung, tôn trọng bản quyền, minh bạch quảng cáo, bảo vệ dữ liệu người dùng và đặc biệt giữ sự chân thực khi kể lại câu chuyện di sản. Công nghệ phải làm cho chiều sâu của văn hóa được nhìn thấy rõ hơn, chứ không biến văn hóa thành những mảnh nội dung dễ dãi, chóng quên.

Xây dựng công nghiệp văn hóa vì vậy trước hết là đầu tư cho con người và hệ sinh thái sáng tạo. Chúng ta cần đào tạo đồng thời nghệ sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh - ánh sáng, chuyên gia quản trị bản quyền, marketing, phân phối quốc tế; cần cơ chế để doanh nghiệp tiếp cận vốn dài hạn và để những ý tưởng mới được thử nghiệm trong môi trường cạnh tranh công bằng. Khi người sáng tạo được bảo vệ, doanh nghiệp được khuyến khích làm ăn chuyên nghiệp và công chúng được tôn trọng, bản sắc Việt Nam mới có thể trở thành sức cạnh tranh chứ không chỉ là một lời giới thiệu đẹp.

Để Việt Nam không chỉ là sân khấu của thế giới

Một trong những tín hiệu đáng chú ý của thị trường giải trí hiện nay là việc lễ trao giải âm nhạc Golden Disc Awards lần thứ 41 dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10/1/2027, ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Sự lựa chọn ấy cho thấy Việt Nam có khả năng trở thành điểm đến của những sự kiện giải trí quốc tế lớn, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá du lịch, dịch vụ và hình ảnh đất nước. Song điều quan trọng hơn một cuộc đăng cai thành công là những năng lực nào sẽ được tích lũy và những giá trị nào sẽ ở lại với Việt Nam sau khi sân khấu khép màn.

Trước hết là năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế: thủ tục minh bạch, phối hợp liên ngành, an ninh, giao thông, bán vé, lưu trú và bảo vệ môi trường. Đó còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thiết kế, kỹ thuật, truyền thông, sản xuất nội dung, du lịch và dịch vụ sáng tạo; để nghệ sĩ, nhà quản lý, đội ngũ kỹ thuật Việt Nam học hỏi và làm việc cùng các đối tác có kinh nghiệm. Chúng ta cần chủ động đặt mục tiêu nâng cao năng lực và mở rộng hợp tác ngay từ khâu chuẩn bị, trên cơ sở tôn trọng quyền và yêu cầu chuyên môn của đơn vị sở hữu sự kiện.

Thước đo thành công vì thế không nên chỉ là số lượng vé bán ra hoặc tên tuổi của những ngôi sao xuất hiện, mà còn phải là tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia, giá trị kinh tế được giữ lại, nguồn nhân lực được nâng cao trình độ và các hợp đồng hợp tác tiếp theo. Đích đến xa hơn là từ năng lực đăng cai tiến tới đồng sản xuất, sở hữu định dạng, xây dựng chuỗi sự kiện và xuất khẩu những sản phẩm giải trí của chính mình. Việt Nam cần là một đối tác có năng lực sáng tạo, chứ không chỉ là một sân khấu đẹp để thế giới đến biểu diễn.

Những mục tiêu đó đang có thêm điểm tựa thể chế quan trọng. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg đã cụ thể hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội tiếp tục tạo cơ sở cho những cơ chế, chính sách đặc thù về nguồn lực, đầu tư, phát triển các hoạt động văn hóa và khuyến khích sáng tạo. Đây không đơn thuần là các chỉ tiêu kinh tế, mà là sự chuyển đổi về tư duy: từ chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang chủ động kiến tạo môi trường để văn hóa phát triển.

Tuy nhiên, thể chế chỉ có sức sống khi đi vào từng dự án, từng doanh nghiệp và từng địa phương. Cần tiếp tục đơn giản hóa những thủ tục không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm an toàn, trách nhiệm; hoàn thiện cơ chế định giá, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các không gian sáng tạo và hạ tầng văn hóa số; thúc đẩy hợp tác công - tư, kết nối doanh nghiệp văn hóa với du lịch, giáo dục, công nghệ và hoạt động đối ngoại. Đặc biệt, cần có chính sách phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài sáng tạo, bởi không có con người sáng tạo thì không thể có công nghiệp sáng tạo.

Trở lại với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, điều đáng suy ngẫm là chúng ta không tổ chức một ngày dành cho văn hóa để rồi dành những ngày còn lại cho những ưu tiên khác. Ngày này phải khơi dậy một cam kết lâu dài: mỗi người dân được tham gia và hưởng thụ văn hóa; mỗi tài năng có cơ hội phát triển; mỗi địa phương biết làm giàu từ bản sắc; mỗi doanh nghiệp có thêm động lực sáng tạo những giá trị mới. Càng hội nhập sâu, chúng ta càng cần một nền văn hóa có bản lĩnh để tiếp thu tinh hoa thế giới mà không đánh mất mình.

Từ tư tưởng văn hóa soi đường cho quốc dân đi của 80 năm trước đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hôm nay là một mạch nguồn nhất quán. Khi văn hóa trở thành nhu cầu thiết yếu, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia, niềm tự hào truyền thống mới thực sự thành nguồn lực tương lai. Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ có ý nghĩa đẹp nhất khi sức sống của ngày 24/11 được tiếp nối trong cả 365 ngày, để những giá trị mang bản sắc Việt Nam không chỉ tỏa sáng trên quê hương mình, mà còn tự tin bước ra thế giới.

"Có đông khán giả là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Một nền công nghiệp văn hóa trưởng thành phải có đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, hệ thống phân phối hiệu quả, năng lực sở hữu và khai thác bản quyền, cùng những thương hiệu được thị trường ghi nhớ lâu dài" - PGS-TS Bùi Hoài Sơn.