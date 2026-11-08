Từ ngày 9-13/11, Quốc hội chất vấn 2 Bộ trưởng Tài chính và Khoa học và Công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tại Phiên họp Quốc hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Quốc hội biểu quyết nhiều nghị quyết quan trọng

Trong tuần làm việc từ 9-13/11, theo chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua:

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027,

- Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027,

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

- Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội biểu quyết các dự án luật

Các đại biểu Quốc hội cũng sẽ biểu quyết các dự án Luật:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về nhiều dự án luật

- Luật Văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật Phát triển công nghiệp văn hóa;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí;

- Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

- Luật Bưu chính (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội sẽ nghe trình, thảo luận tổ và Hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng: Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ:

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong;

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum;

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội cũng thảo luận về việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Thảo luận về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI;

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Quốc hội cũng thảo luận ở Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch;

Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035;

Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ về Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Quốc hội chất vấn hai Bộ trưởng

Trong tuần làm việc này, theo dự kiến cả ngày 12/11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nội dung tập trung ở hai lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ, và được truyền hình, phát thanh trực tiếp đến cử tri cả nước.

Trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Dự kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề

- Giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng chậm giải ngân; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn 3 nhóm vấn đề

- Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương.

- Quản lý, phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Đến cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Từ ngày 14-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trước khi bắt đầu Đợt 2 của Kỳ họp vào ngày 20/11.