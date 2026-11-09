Từ ngày 9/11, hành khách có thể mua vé tàu trực tuyến trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Mở rộng tiện ích trên nền tảng định danh điện tử quốc gia

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, ngành Đường sắt đã phối hợp triển khai tích hợp dịch vụ mua vé tàu trực tuyến trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Theo đó, từ ngày 9/11/2026, hành khách có thể thực hiện các giao dịch tìm kiếm hành trình, lựa chọn chỗ ngồi, đặt vé và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng này.

Dịch vụ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với các tuyến đường sắt đang khai thác. Việc đưa dịch vụ bán vé tàu lên VNeID giúp người dân có thêm một kênh giao dịch chính thức, thuận tiện, không phải cài đặt thêm ứng dụng bán vé riêng của ngành Đường sắt.

Để sử dụng dịch vụ, hành khách cần có tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức độ 2 và đăng nhập thành công trên thiết bị di động. Thông qua việc xác thực, chia sẻ thông tin từ tài khoản định danh điện tử, một số thao tác nhập thông tin cá nhân được đơn giản hóa, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, đồng thời tăng cường tính chính xác và an toàn trong quá trình đặt vé.

Hỗ trợ mua vé hộ, chuyển vé điện tử cho người thân

Bên cạnh chức năng mua vé cho bản thân, hệ thống còn hỗ trợ hành khách mua vé cho người thân thông qua việc nhập đầy đủ thông tin cá nhân của người trực tiếp đi tàu.

Đáng chú ý, tính năng “Gửi vé qua VNeID” cho phép người mua chuyển vé điện tử đến tài khoản VNeID của người nhận. Người gửi có thể lựa chọn hiển thị hoặc ẩn thông tin giá vé khi chuyển. Sau khi nhận được thông báo, người đi tàu truy cập ứng dụng VNeID, xác nhận chức năng “Nhận vé” để tiếp nhận vé điện tử và sử dụng khi đi tàu.

Cùng với việc triển khai phương thức bán vé mới, ngành Đường sắt tiếp tục thực hiện các chính sách giảm giá vé theo quy định đối với những đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội như người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

Theo quy định của hệ thống, mỗi giao dịch được mua tối đa 10 vé. Sau khi lựa chọn vé, hành khách có thời hạn 10 phút để hoàn tất thanh toán. Các phương thức thanh toán được hỗ trợ gồm thanh toán qua ứng dụng ngân hàng bằng mã QR, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

Hướng dẫn mua vé tàu trên ứng dụng VNeID

Hướng dẫn mua vé tàu qua VNeID. (Video: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Để mua vé tàu trực tuyến, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, tại ô tìm kiếm trên giao diện chính nhập từ khóa “giao”, sau đó lựa chọn mục “Dịch vụ giao thông”.

Bước 2: Đồng ý chia sẻ thông tin theo yêu cầu của hệ thống và nhập Passcode VNeID để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung.

Bước 3: Tại giao diện trang chủ, lựa chọn dịch vụ “Tàu hỏa”.

Bước 4: Nhập thông tin hành trình gồm ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số lượng hành khách. Trường hợp có nhu cầu mua vé khứ hồi, hành khách kích hoạt chức năng tương ứng và lựa chọn ngày về.

Bước 5: Hệ thống hiển thị danh sách các chuyến tàu theo hành trình đã tìm kiếm, kèm theo thông tin giờ khởi hành, số lượng chỗ còn trống và giá vé. Hành khách lựa chọn chuyến tàu phù hợp với nhu cầu.

Bước 6: Lựa chọn toa tàu, vị trí chỗ ngồi trên sơ đồ chỗ ngồi được hệ thống hiển thị, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Bước 7: Nhập đầy đủ, chính xác thông tin của khách đi tàu và thông tin người liên hệ theo yêu cầu.

Bước 8: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt vé, xác nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ và lựa chọn phương thức thanh toán. Hành khách cần hoàn tất thanh toán trong thời hạn 10 phút theo quy định của hệ thống.

Bước 9: Sau khi giao dịch thanh toán thành công, vé điện tử được lưu tại mục “Vé của tôi” trên ứng dụng VNeID. Hành khách có thể truy cập mục này để kiểm tra, quản lý và xuất trình vé khi thực hiện hành trình.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam khẳng định, việc tích hợp dịch vụ mua vé tàu trên VNeID là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực giao thông vận tải, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu trên nền tảng định danh điện tử quốc gia. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn khi thực hiện các giao dịch đi lại, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm các thủ tục trung gian và nâng cao hiệu quả phục vụ hành khách của ngành Đường sắt.