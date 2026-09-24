Từ ngày 9-11/10 diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chia sẻ tại họp báo.

Tại họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026, diễn ra ngày 24/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành những công việc chính, sẵn sàng tổ chức Ngày hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam toàn quốc.

Từ ngày 9 - 11/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Thông tin công tác chuẩn bị Ngày hội và các hoạt động, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam cho biết, Ngày hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa… Đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhiều hoạt động tại Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông năm 2026.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam thông tin về các hoạt động trong Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); chương trình có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5.

Trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10 tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, diễn ra nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn như: Trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông…

Cùng với đó là các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực Hầm Đờ Cát, Sân vận động và Phố đi bộ Mường Thanh, gồm 6 nội dung: Bóng đá nữ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pao.

Quang cảnh họp báo.

Đáng chú ý, Carnaval đường phố dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10, với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng. Các đoàn sẽ trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Về các hoạt động du lịch, sáng 11/10, đại biểu và du khách sẽ tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên. Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk..

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc Điện Biên đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thông tin về công tác chuẩn bị Ngày hội.

Tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng, không phô trương, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đặc biệt tạo được những trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách.

Ông Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh những nội dung trọng tâm. Trước hết, công tác truyền thông phải tạo được sức lan tỏa trước khi Ngày hội diễn ra. Điện Biên đã triển khai cụm tuyên truyền bằng pano, áp phích; lắp đặt 10 pano trên các tuyến đường chính của thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng số. Tỉnh đã thực hiện 5 video tuyên truyền, giới thiệu về Ngày hội bằng tiếng Việt và tiếng Mông, cùng sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

“Điều chúng tôi hướng tới là công chúng không chỉ biết có một Ngày hội, mà phải cảm nhận được chiều sâu văn hóa Mông, thấy được một Điện Biên giàu bản sắc, thân thiện. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm. Với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia bổ sung các hoạt động trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trang phục truyền thống…

Đối với các không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, quan điểm của tỉnh là không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh. Người dân, đại biểu, du khách phải được xem, tham gia và trực tiếp trải nghiệm, qua đó cảm nhận văn hóa Mông...”, ông Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội được kỳ vọng góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.