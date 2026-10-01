Từ ngày 9/10, điều chỉnh tổ chức giao thông đường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng - TTXVN

Cụ thể, trên đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) thực hiện xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên để phục vụ cho các phương tiện lưu thông.

Phương án tổ chức giao thông đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) sau điều chỉnh sẽ tổ chức giao thông hai chiều, phân cách bằng dải phân cách giữa; làn đường mở rộng được hoàn thiện đồng bộ theo kết cấu mặt đường hiện trạng và phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến đường Ô Chợ Dừa. Mỗi chiều di chuyển bao gồm 3 làn xe, được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện xén dải phân cách giữa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80 đường Ô Chợ Dừa), bổ sung vạch sơn, biển báo trên các làn đường.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trong quá trình di chuyển cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (điện lực, thông tin, cấp nước, thoát nước) tại vị trí xén dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án đã thống nhất.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trong quá trình thi công, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải bố trí đầy đủ biển báo công trường thi công, rào chắn kết hợp dây phản quang, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa tại khu vực thi công.

Đồng thời, bố trí người chốt trực hướng dẫn phân luồng giao thông trong suốt quá trình thi công (tại chỗ, từ xa) cho người và các phương tiện hoạt động qua các vị trí thi công trên tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông tránh ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, hạ tầng dùng chung thực hiện di chuyển cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, thoát nước, hạ tầng dùng chung) thuộc quản lý tại vị trí xén dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) đảm bảo chất lượng, an toàn.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo công trường thi công, rào chắn kết hợp dây phản quang, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, biển báo hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thi công, di chuyển cây xanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao lân cận.

UBND phường Ô Chợ Dừa chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đường 35 (đoạn từ giao Quốc lộ 2 đến cầu Thống Nhất) và Đường Kim Anh (đoạn từ giao Quốc lộ 2 đến nút giao Đường 35), xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Cụ thể phương án tổ chức giao thông như sau: Đường 35 đoạn (từ giao Quốc lộ 2 đến cầu Thống Nhất) hạn chế tốc độ tối đa cho phép các phương tiện 50 km/h. Đường Kim Anh (đoạn từ nút giao Quốc lộ 2 đến nút giao Đường 35) cấm xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên lưu thông qua theo cả hai chiều.

Đồng thời, phân luồng, tổ chức các phương tiện xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên (tránh qua đường Kim Anh) theo lộ trình từ Quốc lộ 2 (lối rẽ trước UBND xã Nội Bài) - Đường 35 - đi cầu Thống Nhất và ngược lại.