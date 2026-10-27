Từ ngày 8/12, áp dụng cơ chế quản lý tài chính mới với doanh nghiệp xổ số

Nghị định mới quy định cụ thể về doanh thu, chi phí trả thưởng, hoa hồng đại lý và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định số 394/2026/NĐ-CP, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Việt Nam.

Nghị định gồm 4 chương, 12 điều, áp dụng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), cơ quan đại diện chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số, hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định pháp luật. Đối với giải thưởng tích lũy của xổ số điện toán, nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến nhận, doanh nghiệp hạch toán khoản tiền này vào thu nhập khác.

Nghị định cũng quy định các khoản chi phí đặc thù, trong đó có chi phí trả thưởng, hoa hồng đại lý, ủy quyền trả thưởng, quay số mở thưởng, giám sát xổ số, phòng chống số đề và làm giả vé xổ số, dự phòng rủi ro trả thưởng, in vé và thông tin kết quả mở thưởng.

Về hoa hồng đại lý, khoản chi được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị vé xổ số đã bán. Bộ Tài chính quy định tỷ lệ hoa hồng tối đa trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp phải quy định tỷ lệ cụ thể trong hợp đồng, thanh toán sau khi xác nhận số lượng vé tiêu thụ và đại lý hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; đồng thời khấu trừ thuế đối với đại lý là cá nhân theo quy định.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích quỹ đầu tư phát triển. Doanh nghiệp cũng không được sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại và quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi thưởng hoặc hỗ trợ thêm hoa hồng đại lý vượt mức tối đa theo quy định pháp luật.

Hoạt động đầu tư ra bên ngoài của doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được thực hiện đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/12/2026, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Đối với doanh nghiệp có số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng cao hơn mức tối đa được trích theo quy định mới, phần chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2026 và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.