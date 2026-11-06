Từ ngày 7 đến 12-11: Đồng Nai ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa

Nhiệt độ trung bình trong tuần dao động từ 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C, thấp nhất 22-25 độ C. Lượng mưa phổ biến từ 0-50mm.

Dự báo mực nước cao nhất tại hạ lưu sông Đồng Nai xuất hiện vào ngày 8-11 (1,88m). Ảnh minh họa: Công Nghĩa

Đáng chú ý, trong 10 ngày tới, mực nước ở hạ lưu sông Đồng Nai dao động theo thủy triều, đỉnh triều có xu hướng tăng trong 6-7 ngày đầu, sau đó giảm từ khoảng ngày 13-11. Tại trạm Biên Hòa, mực nước lũ (triều cường) có khả năng đạt xấp xỉ hoặc vượt báo động 2 (2m). Mực nước các sông, suối tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại những vùng trũng, thấp ven sông, suối. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất.

Người dân ở khu vực ven sông, suối và vùng thấp trũng cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, triều cường để có biện pháp phòng tránh, bảo vệ tài sản.