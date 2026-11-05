Từ ngày 7/11: Điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Láng Hạ

Chiều 5-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Đồng Nai về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; trao đổi, thống nhất phương án phối hợp tổ chức điểm cầu Đồng Nai để tổ chức Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu năm 2026, chủ đề “Bứt phá Việt Nam”.