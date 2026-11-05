Từ ngày 7/11: Điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Láng Hạ
Từ ngày 7/11, Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ để thi công hoàn thiện mặt đường thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Phương án tổ chức giao thông được triển khai nhằm bảo đảm an toàn thi công, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-ngay-7-11-dieu-chinh-giao-thong-nut-giao-la-thanh-lang-ha-246261105163340547.htm