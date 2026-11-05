Từ ngày 5 - 15/11/2026: Tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Theo kế hoạch, tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám diễn ra từ ngày 5 đến 15/11/2026, với nhiều hoạt động khoa học, nghệ thuật, trưng bày và triển lãm. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 950 năm không chỉ hướng đến một dấu mốc lịch sử mà còn là cơ hội để nhìn nhận đầy đủ hơn giá trị của Quốc Tử Giám trong tiến trình phát triển của đất nước.

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài được hun đúc qua nhiều thế hệ cần tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển giáo dục, khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao hôm nay. Qua đó, những giá trị được lưu giữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và trở thành nguồn lực văn hóa cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.