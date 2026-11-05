Từ ngày 5-15/11/2026: Tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và hợp tác quốc tế được tổ chức, nhằm lan tỏa, tôn vinh truyền thống Quốc học, góp phần đưa những giá trị của di sản đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tinh thần hiếu học và khát vọng trọng dụng nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám diễn ra từ ngày 5 đến 15/11/2026, với nhiều hoạt động khoa học, nghệ thuật, trưng bày và triển lãm.

Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong suốt năm 2026, với thông điệp xuyên suốt: “950 năm Quốc học-Khơi dậy khát vọng hiền tài cho kỷ nguyên phát triển mới.”

Điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám là chuỗi sự kiện văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và khoa học được tổ chức liên tục, thường xuyên, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong đời sống xã hội. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 950 năm không chỉ hướng đến một dấu mốc lịch sử mà còn là cơ hội để nhìn nhận đầy đủ hơn giá trị của Quốc Tử Giám trong tiến trình phát triển của đất nước.

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài được hun đúc qua nhiều thế hệ cần tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển giáo dục, khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao hôm nay. Qua đó, những giá trị được lưu giữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và trở thành nguồn lực văn hóa cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước./.