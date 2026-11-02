Từ ngày 5-11, thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa qua livestream trên Facebook

Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa qua livestream trên Facebook do UBND tỉnh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 13-11. Với chủ đề “Sáng kiến hay - Chung tay cải cách”, đây là cuộc thi trong khuôn khổ Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7 - năm 2026”.

Cuộc thi được livestream đồng thời trên các Facebook: Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa (https://www.facebook.com/BaoKhanhHoa1947); Fanpage CCHC tỉnh Khánh Hòa (https://www.facebook.com/cchckh); Fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa (http://facebook.com/tinhdoankhanhhoa).

Cuộc thi được livestream vào các ngày: 5-11, 6-11, 12-11, 13-11; khung giờ từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.

Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động và Nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trừ các thành viên liên quan đến công tác tổ chức, chấm thi.

Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về CCHC, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, văn hóa công vụ và các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; những kết quả nổi bật trong công tác CCHC tỉnh thời gian qua.

Mỗi số phát sóng có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi và các phương án trả lời. Người dự thi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để theo dõi chương trình livestream và trả lời câu hỏi. Mỗi người chỉ sử dụng 1 tài khoản trong suốt cuộc thi. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người dự thi có 15 giây để lựa chọn 1 phương án bằng cách bình luận trực tiếp trên Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa theo cú pháp: Số thứ tự câu hỏi - phương án trả lời (ví dụ: 1 A, 2 B,...). Hết thời gian, người dẫn chương trình sẽ công bố phương án đúng và các thông tin giải đáp.

Người thắng cuộc của mỗi câu hỏi là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất trên Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; được công bố trực tiếp tại từng số phát sóng; được nhận giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Mỗi câu hỏi, người dự thi chỉ được trả lời 1 lần. Mỗi cá nhân được nhận thưởng tối đa 400.000 đồng/số phát sóng.

Danh sách người thắng cuộc của mỗi số phát sóng được công bố tại số phát sóng kế tiếp và trên 3 Fanpage nêu trên. Các cá nhân đạt giải được mời tham dự Vòng chung khảo Cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7 - năm 2026.