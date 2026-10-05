Từ ngày 5/10: Người đăng, chia sẻ tin giả có thể bị công khai tên tuổi tại nơi ở, nơi làm việc
Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026, quy định người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công bố danh tính, đồng thời tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h từ khi được xác minh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/tu-ngay-510-nguoi-dang-chia-se-tin-gia-co-the-bi-cong-khai-ten-tuoi-tai-noi-o-noi-lam-viec-947338