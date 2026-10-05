Pháp luật

Từ ngày 5/10: Người đăng, chia sẻ tin giả có thể bị công khai tên tuổi tại nơi ở, nơi làm việc

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026, quy định người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công bố danh tính, đồng thời tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h từ khi được xác minh.

Báo Lai Châu
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Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/tu-ngay-510-nguoi-dang-chia-se-tin-gia-co-the-bi-cong-khai-ten-tuoi-tai-noi-o-noi-lam-viec-947338