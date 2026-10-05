Từ ngày 5/10: Người đăng, chia sẻ tin giả có thể bị công khai tên tuổi tại nơi ở, nơi làm việc

Từ cáo buộc tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm, chỉ định dịch vụ không cần thiết đến việc thu tiền bệnh nhân qua tài khoản cá nhân, vụ việc tại Phòng khám đa khoa Thái Hà đặt ra những câu hỏi lớn hơn một vụ án: trách nhiệm của người hành nghề, trách nhiệm của cơ sở y tế và hiệu quả của cơ chế quản lý nhà nước đối với các phòng khám tư nhân.