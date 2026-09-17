Từ ngày 5/10, đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất 1.620.000 đồng?

Trợ cấp xã hội là gì?

Trợ cấp xã hội (hay trợ giúp xã hội) hằng tháng có thể hiểu là khoản tiền hoặc tài sản, hiện vật khác do Nhà nước hoặc các tổ chức phi Chính phủ cấp cho các hoàn cảnh gặp khó khăn, người nghèo, bị bệnh hiểm nghèo, gặp bất hạnh nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài.

Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Những đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau:

a. Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b. Trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người kia không xác định được;

c. Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

d. Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;

đ. Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

g. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;

h. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;

k. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người thuộc diện quy định 1 nêu trên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục) thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học.

3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo nuôi con).

Trường hợp người đơn thân nghèo nuôi con đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản này, nhưng người con đó đủ 16 tuổi và đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục) thì người đơn thân nghèo nuôi con tiếp tục được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho đến khi người con kết thúc học.

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng;

b. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

7. Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các mục 1, 3 và 6 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, từ 5/10/2026, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Ảnh minh họa: AI

Mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng từ 5/10/2026

Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, từ ngày 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 540.000 đồng tháng (hiện nay mức chuẩn trợ giúp xã hội là 500.000 đồng/tháng theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP).

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định được nhận chế độ bằng mức chuẩn trợ giúp xã nhân với hệ số tương ứng.

Đối tượng nào được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất?

Cũng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định với mức chuẩn trợ giúp xã hội thì nhân với hệ số tương ứng quy định. Cụ thể:

a) Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 04 tuổi;

Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 04 tuổi trở lên.

b) Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Mức hưởng: Hệ số 1,5.

c) Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 04 tuổi;

Hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi.

d) Đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Hệ số 1,0 đối với mỗi một con đang nuôi.

đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Hệ số 1,5 đối với đối tượng điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi;

Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP từ đủ 75 tuổi trở lên;

Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

e) Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên:

Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng;

Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;

Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

g) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nêu trên.

2. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau quy định tại khoản 1 hoặc tại các văn bản khác nhau quy định về chế độ trợ giúp xã hội thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân nghèo nuôi con là đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 8 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP thì được hưởng cả chế độ đối với đối tượng quy định tại khoản 4 và chế độ đối với đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Theo các quy định nêu trên, đối tượng thuộc điểm b, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nêu trên: "Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng" sẽ được hưởng hệ số mức trợ cấp xã hội hằng tháng là 3,0.

Cụ thể: 540.000 đồng x 3,0 = 1.620.000 đồng/tháng.