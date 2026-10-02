Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động giao thông.

Từ ngày 4/10, Bắc Bộ và miền Trung bước vào đợt mưa dông diện rộng. Ảnh minh hoạ

Trên biển, từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Huế theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp; đồng thời chuẩn bị lực lượng tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có tình huống xảy ra.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cũng cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.