Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Ảnh minh họa (Báo Chính phủ).

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số được ban hành ngày 14/10/2026, quy định tại khoản 2 Điều 9 mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi bán vé xổ số cho người thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư số 75/2013/TT-BTC, các trường hợp không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số gồm: người không phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; người chưa đủ 18 tuổi; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Quy định mới chuyển hình thức xử phạt hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện dự thưởng từ cảnh cáo sang phạt tiền. Trước đó, điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi này.

Đối với người mua vé, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng nhưng mua vé xổ số để dự thưởng. Quy định trước đây tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP chỉ áp dụng hình thức cảnh cáo đối với cá nhân không đủ điều kiện nhưng cố tình mua vé. Quy định mới bổ sung hình thức phạt tiền, đồng thời không còn sử dụng từ “cố tình” trong mô tả hành vi.

Ngoài hình thức xử phạt, theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, cá nhân vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được. Riêng hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá ghi trên vé bị phạt cảnh cáo, giữ nguyên so với quy định trước đó.