Từ ngày 30/10 đến 12/11, tiếp nhận gần 880 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thị Phương tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Hội Doanh Nhân dân trẻ tỉnh. Ảnh: Thùy Linh

Theo Thông báo số 76/TB-BVĐTH ngày 12/11/2026 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa, kết quả trên là sự hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành ngày 28/10/2026.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ. Tính đến 14 giờ ngày 12/11/2026, Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa quản lý đã tiếp nhận tổng số tiền 879.931.813 đồng (bằng chữ: Tám trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm mười ba đồng), từ 82 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ Quỹ. Đây là nguồn lực thiết thực góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ổn định sinh kế, từng bước thoát nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, tiếp tục hưởng ứng, tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.