Từ ngày 28-9: Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Thông qua tài khoản này, người thụ hưởng có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để tiếp nhận tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Đáng chú ý, trường hợp chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả theo hình thức khác theo quy định.