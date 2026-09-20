Từ ngày 25 đến 27/9 sẽ diễn ra 'Ngày hội Mùa vàng Bình Lư' năm 2026

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng như: chương trình nghệ thuật khai mạc; các mini show “H’Mông xuống phố”, “Miền Thái yêu thương”; tái hiện nghi lễ “Áp hô Chiêng”, Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái, Lễ cưới dân tộc Giáy; Đêm hội Trăng rằm và rước đèn Trung thu; Đại tiệc Ẩm thực bên dòng Nậm Pe; Giải chạy “Dấu chân mùa vàng giữa đại ngàn Bình Lư” và các hoạt động trải nghiệm trên dòng Nậm Pe.

Ngày hội còn giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc, ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Dịp này, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm đến trên địa bàn như Đèo Ô Quy Hồ - Cầu Kính Rồng Mây, bản Chu Va, Động Tiên Sơn, hồ Mường Lự, cánh đồng Bình Lư, Làng trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái - Nà Phát và Thác Tác Tình.

Thông qua Ngày hội, Bình Lư giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sản phẩm du lịch địa phương, góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm.