Từ ngày 25 - 27/9 diễn ra Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng

Địa điểm chương trình tại khu vực đối diện chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), quy tụ khoảng 50 gian hàng, gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu; kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn cồng chiêng Cơ Tu và trải nghiệm cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, góp phần tạo không gian giao lưu, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách; đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa gắn với sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước. Các đơn vị tham gia có cơ hội tiếp cận thông tin về thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy định pháp luật; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại.