Từ ngày 25/10, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Hòa Hiệp

Theo đó, về số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 277 căn; trong đó, giá bán căn hộ nhà ở xã hội là 19.442.039 đồng/m2, giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chưa tính hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích thứ i (Ki).

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được thực hiện thông qua nhiều hình thức. Bao gồm: trực tuyến trên website “https://chgroup.vn”; trực tiếp tại Văn phòng giao dịch dự án, Văn phòng trụ sở chủ đầu tư, dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm việc để tổng hợp, gửi chủ đầu tư dự án. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 25/10/2026 đến ngày 30/11/2026.