Từ ngày 24 đến 26-10 sẽ diễn ra Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Từ ngày 24 đến 26-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-10.

Ngày hội có 45 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số và sản phẩm OCOP địa phương.

Bên cạnh tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng, người dân và du khách còn được tham gia nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hấp dẫn như: Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; hội thảo về phát triển hạ tầng số hiện đại và các tiện ích số trong khám, chữa bệnh, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) - nơi diễn ra Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: THỦY NHƯ

Ngày hội còn tổ chức các hoạt động chia sẻ, trải nghiệm mô hình lắp ráp robotics và STEM dành cho học sinh; livestream quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử; biểu diễn tiểu phẩm truyền thông an toàn số kết hợp đố vui có thưởng; tương tác, đố vui công nghệ nhận quà.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện còn có các hoạt động trình diễn robot AI, công nghệ ánh sáng nghệ thuật, laser mapping và trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, đưa người tham gia trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.