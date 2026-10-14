Từ ngày 22 đến 24/10 diễn ra hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026

Hội chợ diễn ra từ ngày 22 đến 24/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO với quy mô dự kiến 750 gian hàng của hơn 700 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Các ngành hàng được giới thiệu chủ yếu gồm: lương thực, thực phẩm và nông sản; dệt may, da giày; thủ công mỹ nghệ, quà tặng và đồ gỗ; thiết bị gia dụng, kim khí, dụng cụ cầm tay; cùng các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như logistics, ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử.

Trong khuôn khổ hội chợ có các chương trình như hội thảo quốc tế “Sản xuất xanh - Xuất khẩu xanh”; diễn đàn “Đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh”; kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác tiềm năng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giới thiệu sản phẩm trực tiếp, trực tuyến và tham quan thực tế nhà máy...

Thông qua các hoạt động kết nối, hội chợ hướng đến tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất và nhà mua hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu về sản xuất bền vững. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Đà Nẵng, miền Trung và cả nước tìm kiếm đối tác, quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận các cơ hội xuất khẩu.