Từ ngày 22/10, điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long

Cầu Thăng Long. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 19/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 22/10 đến 15/12, thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long, phục vụ thi công dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long.

Cụ thể phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Thi công khe co dãn phía Bắc cầu Thăng Long, thảm bê tông nhựa sửa chữa mặt cầu rào chắn 1/2 mặt đường mỗi chiều xe chạy để thi công, phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại và thi công trên làn đường cùng chiều làn đường đang thi công trạm cân tải trọng trước. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa.

Tại vị trí thi công bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào; tại điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho người, phương tiện ra khỏi công trường; bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình; bố trí nhân lực trực chốt để hướng dẫn giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm giao thông thông suốt.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo Nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, an toàn lao động trong quá trình thi công; bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm, công trình nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra; Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn khai thác và chất lượng công trình cầu trong quá trình thi công; bảo đảm an toàn của các phương tiện lưu thông qua phạm vi thi công.

Tại khe co giãn, yêu cầu dùng tấm thép đậy khe co giãn hoàn trả mặt đường trước 5h, tấm thép yêu cầu gắn cố định, chắc chắn bảo đảm chịu tải và chống trơn trượt.

Trong quá trình thi công phải bảo đảm vệ sinh môi trường và thoát nước của khu vực thi công. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội điều chỉnh điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có) và thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường, xã như: Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Phú Thượng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.