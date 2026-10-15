Từ ngày 22-10 đến 22-11, diễn ra Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 144 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch số 40 ngày 30-9-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia cao nhất.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tích cực tham gia cuộc thi, xem đây là nhiệm vụ và là tiêu chí bình xét thi đua hằng năm.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các loại hình báo chí và nền tảng số; kịp thời phổ biến thể lệ, cách thức dự thi, góp phần lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tham gia.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22-10 đến hết 22-11-2026, gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt. Đợt 1 tổ chức trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), gồm: Tuần thứ nhất, từ 11 giờ ngày 22-10 đến hết ngày 1-11; tuần thứ hai, từ ngày 2-11 đến hết ngày 8-11.

Đợt 2 tổ chức trên ứng dụng Tuyên giáo (App Tuyên giáo), gồm: Tuần thứ ba, từ ngày 9-11 đến hết ngày 15-11; tuần thứ tư, từ ngày 16-11 đến hết ngày 22-11-2026.