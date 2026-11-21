Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Mở rộng hình thức chỉ định thầu

Luật Đấu thầu (sửa đổi) mở rộng các hình thức chỉ định thầu, đặt hàng và các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua cạnh tranh, nhằm tạo cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp mà không thay thế hay hạn chế việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Luật cũng quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ bí mật nhà nước; đáp ứng yêu cầu, điều kiện đặc thù về chuyên môn, nghiệp vụ mà không cần thiết phải áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh…

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án cần đẩy nhanh tiến độ phải được xác định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. Mục đích là tránh việc lợi dụng sự chậm trễ do nguyên nhân chủ quan để áp dụng chỉ định thầu.

Các đại biểu tán thành Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật giao Chính phủ quy định cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng theo hướng tăng cường công khai thông tin, giám sát, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027.

Sai phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, với Luật Kế toán, luật đã bổ sung “cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công an nhân dân” vào nhóm cá nhân không được cung cấp dịch vụ kế toán.

Các sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân trong quá trình kinh doanh dịch vụ kế toán là một trong những trường hợp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán, thậm chí còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3 -2027

Quy định chính sách đặc thù xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế

Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đã quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23-10-2026, do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật về quản lý thuế.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại nghị quyết này. Theo đó, người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Lệ phí môn bài là thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh trước ngày 1-1-2017. Lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền chậm nộp là tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tiền thuế nợ gốc là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh (trừ lệ phí môn bài) của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy qua nhiều năm đang là rào cản tài chính. Điều đó khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Xử lý nợ là giải pháp hỗ trợ tháo gỡ rào cản tài chính để người nộp thuế hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, góp phần xử lý tồn đọng và chuẩn hóa dữ liệu (hiện có 2,5 triệu trường hợp diện này).