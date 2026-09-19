Từ ngày 20-9, mưa lớn tại Nghệ An - TP Huế sẽ giảm dần

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay, 19-9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 15 giờ cùng ngày tại trạm khí tượng Vinh (Nghệ An) lên tới 399mm, hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 157,2mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường tại Vinh. Nước tràn vào nhà dân, một số khu vực chung cư và tầng hầm. Tại Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường cũng bị ngập do mưa lớn.

Ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ ngày 19-9 cho thấy khu vực Nghệ An - Quảng Trị vẫn đang mưa lớn. Nguồn: chụp lại màn hình

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối nay đến sáng 20-9, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực ven biển có nơi mưa trên 200mm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối nay đến ngày 20-9, Nam bộ và Lâm Đồng vẫn có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa chủ yếu vào chiều và đêm. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 19-9, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ, kết hợp hội tụ gió hoạt động mạnh, gây mưa trên diện rộng vào chiều và tối nay, có thời điểm xảy ra dồn dập.

Mưa lớn mở rộng xuống miền Tây Nam bộ, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Nhiều nơi ở Nam bộ đang có mưa dông theo dữ liệu ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ ngày 19-9. ﻿Nguồn: Chụp màn hình

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, thoát nước kém ở các đô thị lớn như TPHCM và Cần Thơ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc và sét.