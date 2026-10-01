Theo dự báo, từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Dự báo xa hơn, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ tháng 10-11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 2-3/2027, xu thế nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn. Từ tháng 2, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng và sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ tháng 3, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ C, Láng (Hà Nội) 38m4 độ C, Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37, 4 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8 độ C, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.