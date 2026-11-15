Từ ngày 19-11, Hà Nội lại chuyển rét

Hà Nội se lạnh về đêm và sáng trong đầu tuần tới sau đó chuyển rét. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 15 và sáng 16-11, Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm phổ biến 22-24 độ C, riêng phía Tây thành phố 21-23 độ C. Trưa và chiều 16-11, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 29-31 độ C.

Sang ngày 17-11, Hà Nội tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố tăng lên 30-32 độ C; các khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây phổ biến 29-31 độ C.

Khoảng ngày 18-11, không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung mạnh hơn, Hà Nội chuyển rét. Ngày 19-11, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-18 độ C, cao nhất 20-21 độ C.

Hai ngày 20 và 21-11, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 16-17 độ C, cao nhất khoảng 20 độ C. Ngày 22-11, nhiệt độ tăng nhẹ, thấp nhất 17-18 độ C, cao nhất 21-22 độ C.

Từ ngày 19 đến 24-11, thành phố chủ yếu không mưa, có ngày giảm mây, hửng nắng. Người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ; chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi khi thời tiết chuyển rét.

Cập nhật xu thế khí hậu thời hạn mùa, chiều 15-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2 độ C.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra những đợt rét đậm, rét hại làm nhiệt độ giảm mạnh trong thời gian ngắn.

Mực nước các sông lớn ở miền Bắc xuống thấp gây khó khăn trong vận hành trạm bơm lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2026-2027. Ảnh: Kim Nhuệ

Về lượng mưa và nguồn nước, tháng 12-2026, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm; tháng 1 và tháng 2-2027 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đây là thời kỳ ít mưa, tổng lượng mưa tháng 12-2026 và tháng 1-2027 phổ biến chỉ 30-50mm/tháng, có nơi cao hơn; tháng 2-2027 phổ biến 15-30mm.

Từ nửa cuối tháng 11-2026 đến tháng 2-2027, mực nước các sông chính ở Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở mức thấp. Nguồn nước trên nhiều sông được dự báo thiếu hụt đáng kể. Từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại trạm Yên Bái thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 61-73%; trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang thấp hơn 30-70%.

Trên sông Đà, lưu lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trong tháng 12-2026 và tháng 1-2027 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 10-47%.

Trên sông Hồng tại trạm Hà Nội, mực nước trong tháng 11 và tháng 12-2026 biến đổi chậm; sang tháng 1 và tháng 2-2027 xuất hiện các đợt dao động khi hồ chứa tăng cường cấp nước phục vụ đổ ải.

Mực nước trung bình tháng 12-2026 được dự báo khoảng 1,05m; tháng 1-2027 khoảng 1,15m; tháng 2-2027 khoảng 1,10m. Mực nước thấp nhất trong tháng 1 và tháng 2-2027 có thể xuống 0,25m.

Dù tổng lượng dòng chảy tại trạm Hà Nội trong thời kỳ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 14%, điều này không đồng nghĩa mực nước luôn bảo đảm thuận lợi cho các công trình lấy nước ven sông.