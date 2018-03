Từ ngày 18-4, TPHCM triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 28-3, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư tại thành phố. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và chỉ đạo.

Người dân đến làm CMND tại Công an TPHCM. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tại TPHCM (Ban chỉ đạo 896) được thành lập do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm trưởng ban.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Công an TPHCM, từ ngày 18-4, thành phố sẽ triển khai tổng rà soát, thu thập thông tin dân cư. Hình thức thu thập thông tin là phát phiếu theo mẫu chung của Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) - Bộ Công an. Đối tượng thu thập là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng như công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại nước ngoài. Thông tin thu thập gồm: họ tên, ngày - tháng - năm sinh, giới tính, nơi khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nhóm máu, số định danh cá nhân hoặc CMND… Việc thu thập thông tin dân cư được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố và sẽ hoàn tất vào ngày 18-10, sau đó các thông tin cơ bản nhất sẽ được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin. Mỗi người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ liên quan đến thân nhân…

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TPHCM cho biết, để việc rà soát, thu thập thông tin dân cư diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt phải chuẩn xác, hiện nay đơn vị đang tập trung tổ chức tập huấn cho công an các quận huyện, phường - xã - thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tình trạng tăng dân số cơ học ở thành phố đang diễn ra với tốc độ rất nhanh gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước; tại nhiều địa phương, tội phạm, tệ nạn phát sinh… Do đó, việc thành lập Ban chỉ đạo 896 về thu thập dữ liệu dân cư là rất cần thiết. Đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện, phường xã ngay lúc này phải làm tốt công tác chuẩn bị, nghiêm túc trong quá trình triển khai thu thập thông tin. Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, việc thu thập thông tin dân cư, số hóa dữ liệu không chỉ góp phần làm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư mà còn thúc đẩy sự phát triển cho thành phố, nhất là trong bối cảnh TPHCM đang tập trung xây dựng đô thị thông minh.

Để xây dựng CSDL hiệu quả, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị chủ tịch UBND các quận huyện cần phải hoạch định rõ từng công việc, nhiệm vụ phải làm từ việc khảo sát vị trí lắp đặt đường truyền đến việc phải tuyên truyền cách nào để người dân hiểu, cùng tham gia.

“Phải hướng dẫn tuyên truyền cho người dân hiểu rõ rằng, việc thu thập dữ liệu để cán bộ, nhà nước phục vụ người dân tốt hơn, tránh để người dân phản ứng, kê khai không trung thực” - đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị các sở ngành, quận huyện, phường xã phải thu thập dữ liệu dân cư đối với công dân thường trú và cả tạm trú, cập nhật đầy đủ về kho dữ liệu dùng chung của TP, không thu thập thông tin nhiều lần gây mất thời gian, tốn công sức, kinh phí; Sở Ngoại vụ cần TP hỗ trợ các cơ quan liên quan trong việc điều tra dữ liệu công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

TUẤN VŨ