Từ ngày 17/11, Vietnam Airlines khai thác thêm đường bay thẳng tới Singapore

Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Từ ngày 17/11/2026, Vietnam Airlines mang đến cho hành khách cơ hội bay thẳng từ Đà Nẵng đến Singapore mỗi ngày, nâng tổng tần suất bay giữa hai nước lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15 giờ; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa TP. Hồ Chí Minh và Singapore.

Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Lượng khách du lịch trong 9 tháng năm 2026 từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là khách du lịch đến Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đà Nẵng có sức hút riêng, đồng thời là cửa ngõ để du khách tiếp tục hành trình đến các điểm đến văn hóa, di sản của miền Trung. Chúng tôi kỳ vọng đường bay thẳng sẽ giúp việc đi lại giữa Singapore và khu vực thuận tiện hơn, tạo điều kiện để nhiều du khách lựa chọn miền Trung trong hành trình đến Việt Nam”.

Dịp khai thác đường bay, vé khứ hồi hạng Phổ thông có giá từ 5.266.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí, không áp dụng cho giai đoạn cao điểm. Vé được bán đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 17/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Khách mua vé Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông linh hoạt được tặng thêm một kiện hành lý ký gửi 23 kg, nâng tổng mức hành lý miễn cước lên tối đa hai kiện, mỗi kiện 23 kg. Ưu đãi áp dụng với các vé xuất trong vòng một tháng đầu khai thác, hiệu lực khởi hành đến hết ngày 31/12/2026.

Hội viên Bông Sen Vàng mua vé Phổ thông hoặc Thương gia được nhân đôi dặm thưởng. Trường hợp có ít nhất hai hội viên thuộc cùng một Tài khoản Gia đình cùng bay, mỗi người được nhân ba dặm thưởng. Chương trình áp dụng cho cả hai chiều, với vé xuất trong vòng một tháng kể từ ngày mở bán và chuyến bay khởi hành đến hết ngày 17/12/2026.

Năm 2026, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan); đồng thời công bố khai thác đường bay Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) từ 3/11 và Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc) từ 22/11.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm, hãng ưu tiên các thị trường có tiềm năng về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần tăng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với thế giới. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư.

Hãng sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cùng cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.