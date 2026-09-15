Từ ngày 15-9, Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Cụ thể, điều chỉnh cho các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT (hướng Láng Hạ - Giảng Võ, từ số 8 Láng Hạ đến đoạn giao đường Trần Huy Liệu và từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ) để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao; cấm các phương tiện ô tô hướng Vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu Vành Đai 1 quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ, các phương tiện ô tô quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao; cấm phương tiện ô tô tải, ô tô khách quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đi Láng Hạ, các phương tiện ô tô tải quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực đường Giảng Võ.

Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ. Ảnh minh họa: TTXVN

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước liên ngành khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi không thực hiện theo đúng các yêu cầu của liên ngành và Sở Xây dựng khi điều chỉnh rào chắn không có sự phối hợp của liên ngành trong việc bố trí lực lượng, hệ thống biển báo gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực nút giao và các tuyến lân cận từ ngày 11 đến 14-9.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào và có đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần); triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống bảo đảm an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn… theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

UBND phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.