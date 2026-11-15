Từ ngày 15 - 16/11, các khu dân cư xã Quảng Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Sáng 15/11, bon N’ting, xã Quảng Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Ngọc Lương, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trong bon tham dự.

Các đồng chí: Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân bon N'ting

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân bon N’ting cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Đông đảo bà con Nhân dân bon N'ting vui hội đoàn kết dân tộc

Bon N’ting hiện có 1.092 hộ với 5.181 nhân khẩu, gồm khoảng 16 dân tộc cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, người dân đã tích cực đóng góp công sức, kinh phí xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Nổi bật, công trình đèn năng lượng mặt trời dọc Quốc lộ 28 với tổng kinh phí gần 99 triệu đồng. Người dân và các nhà hảo tâm còn chung tay đóng góp hơn 23 triệu đồng xây dựng 2 công trình nhà vệ sinh, sửa chữa cổng và mái tôn Nhà văn hóa cộng đồng.

Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn tặng giấy khen, quà cho bon N'ting

Các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Năm 2026, bon có 91% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; duy trì 5 đội văn nghệ cùng các đội thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, với 10 tổ tiết kiệm và vay vốn có tổng dư nợ hơn 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Các hoạt động chăm lo thiếu nhi, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự cũng được triển khai thường xuyên.

Lãnh đạo xã Quảng Sơn tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn bon N'ting

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những kết quả bon N’ting đạt được; đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết chính là nền tảng để cộng đồng dân cư vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, Ban tự quản và Nhân dân tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Xã Quảng Sơn tặng quà cho gia đình khó khăn bon N'ting

Cùng với phát triển kinh tế, bon cần chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và nguồn nước; duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động

Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận xã tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng bon N’ting ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các khu dân cư trên địa bàn xã Quảng Sơn đều tổ chức ngày hội trang trọng, ý nghĩa