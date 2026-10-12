Từ ngày 15/11/2026, áp dụng cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư số 63/2026/TT-BCT quy định về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, tạo cơ sở cho việc quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-ngay-15112026-ap-dung-co-so-du-lieu-thuc-pham-thuoc-quan-ly-cua-bo-cong-thuong-post363671.html