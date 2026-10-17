Từ ngày 15/10, giá trông giữ xe ở Hà Nội có nơi tăng gấp đôi

Đó là Quyết định 5794/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo đó, từ 15/10, giá trông giữ xe đối với một số loại xe cao hơn đến gần 2 lần, giá trông giữ ô tô theo lượt cao nhất là 70.000 đồng/60 phút, giá trông giữ xe đạp, xe máy cả ngày và đêm là 25.000 đồng/lượt.

Giá trông giữ ô tô được chia theo từng khu vực, loại phương tiện, hình thức trông giữ (theo lượt, hợp đồng ngày, hợp đồng đêm, hợp đồng ngày đêm). Như tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế phương tiện (Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ), giá trông giữ ô tô theo lượt là 50.000 đồng/60 phút với xe đến 9 chỗ ngồi; 60.000 đồng/60 phút với xe từ 10 - 24 chỗ ngồi. Tại khu vực này, giá trông giữ ô tô theo hợp đồng đêm từ 3,5 - 4,4 triệu đồng/tháng; theo hợp đồng ngày từ 4,8 - 5,8 triệu đồng/tháng; cả ngày đêm 6 - 7,5 triệu đồng/tháng. Với các tuyến đường, phố còn lại nằm trong và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô có thể đến 70.000 đồng/60 phút với xe từ 40 chỗ ngồi trở lên.

Với xe đạp, xe máy, tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế phương tiện, giá trông giữ ban ngày là 10.000 đồng/lượt; ban đêm 15.000 đồng/lượt; cả ngày và đêm 25.000 đồng/lượt; theo tháng là 250.000 đồng.

Một điều cần lưu ý, quy định mới áp dụng với dịch vụ trông giữ phương tiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; nghĩa là không phải tất cả các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP đều áp dụng mức này. Tuy nhiên, theo dự đoán, mặt bằng giá trông xe trên địa bàn cũng sẽ “nóng” lên cùng với quy định này.

Khách quan so sánh, mức giá trông giữ xe như trên là cao so với mặt bằng thu nhập. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 được công bố bởi Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội là gần 8,4 triệu đồng/người. Nhưng nếu sở hữu một chiếc ô tô trong vùng lõi, chi phí gửi xe đã có thể mất đến 7,5 triệu đồng/tháng, nghĩa là gần hết thu nhập.

Tuy nhiên, đặt trong tổng thể TP định hướng hạn chế xe cá nhân, phát triển hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là tại khu vực đô thị lõi đã vô cùng đông đúc và thiếu chỗ đậu xe; thì đây là giải pháp hợp lý, sẽ thúc đẩy người dân dần từ bỏ xe cá nhân để sử dụng các phương tiện như xe buýt, tàu điện...

Điều cần thiết là TP cần thúc đẩy hệ thống giao thông công cộng hơn nữa để phục vụ nhu cầu đi lại mọi lúc, mọi nơi của người dân một cách tiện lợi, với chi phí hợp lý; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ các bãi đậu xe thuộc diện quy định trong Quyết định 5794/QĐ-UBND để tránh thất thoát, tư lợi; và kiên quyết ngăn chặn tình trạng các bãi đậu xe trên toàn TP có thể “té nước theo mưa” theo quy định mới này.