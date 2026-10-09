Từ ngày 15/10, áp dụng quy định mới về quản lý hải quan tại cửa khẩu thông minh

Theo quy định mới, khu vực cửa khẩu thông minh phải được trang bị hệ thống phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan, gồm camera nhận diện phương tiện vận tải thông minh không người lái, barie điện tử tại cổng ra vào, camera giám sát, cân điện tử và hệ thống quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực cửa khẩu. Việc ứng dụng các hệ thống này nhằm tăng cường quản lý bằng dữ liệu điện tử, tự động hóa quá trình giao nhận và kiểm soát hàng hóa.

Cơ quan hải quan thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa nhập khẩu dựa trên thông tin hàng hóa được cung cấp trước khi đến cửa khẩu, từ doanh nghiệp quản lý, vận hành cửa khẩu thông minh hoặc từ phía Hải quan Trung Quốc. Trường hợp có căn cứ xác định dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cơ quan hải quan có quyền tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế.

Hàng hóa nhập khẩu được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thông minh tối đa 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Quá thời hạn này, nếu chủ hàng đến làm thủ tục nhận hàng sẽ bị xử lý theo quy định. Trường hợp hàng chưa làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể vận chuyển hàng đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được công nhận và thực hiện thủ tục như hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Đối với phương tiện vận tải thông minh không người lái, doanh nghiệp vận hành phải cung cấp danh sách phương tiện cho cơ quan hải quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Phương tiện chỉ được ra, vào cửa khẩu sau khi thông tin được hệ thống điện tử hải quan tiếp nhận, phê duyệt. Thông tư cũng quy định cơ chế xử lý khi hệ thống gặp sự cố, đồng thời yêu cầu cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành và phía Trung Quốc trong chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin, góp phần vận hành mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc.